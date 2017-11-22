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22 Kasım 2017 Çarşamba 12:48

KSP SEÇİMLERDE 2 BAĞIMSIZ ADAYI DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

KSP SEÇİMLERE KATILMAYACAĞINI, PARTİ BÜNYESİNDEN SEÇİME KATILACAK 2 BAĞIMSIZ ADAYI DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

KSP SEÇİMLERDE 2 BAĞIMSIZ ADAYI DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI
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Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 7 Ocak 2018’de yapılacak genel seçimlere katılmayacağını, kendi bünyesinden katılacak 2 bağımsız adayı destekleyeceğini açıkladı.
Seçimlere, bağımsız aday olarak, KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci ve Merkez Komitesi Siyasi Büro Sorumlusu Osman Zorba katılacak.
KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci, bugün düzenlediği basın toplantısında, Partisinin genel seçimlere katılmamasının, seçimleri boykot etmelerinden kaynaklanmadığını vurgulayarak, parti olarak günümüz koşullarında boykot siyasetinin doğru olmadığı düşüncesinde olduklarını kaydetti.
Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin belirlediği erken seçim tarihi ve yeni seçim yasasından kaynaklanan formaliteleri yerine getirebilmeleri için yeterli zaman olmadığını ve toplam 50 aday gösterebilecek durumda olmadıklarını ifade eden Birinci, “bu koşullarda partimizin genel seçimlere katılması mümkün olamamıştır” dedi.
Birinci, konuşmasının ardından, 2 bağımsız adayın seçim manifestosunu okudu.
Manifestoda özetle şu ifadelere yer verildi:
“Ada üzerinde kendi varlığımızı ve irademizi korumak için mücadele ediyoruz. Tüm işçi ve emekçileri, ilerici demokrat aydınları, ülkemizin sömürge yapıdan kurtarılması için, halkımızın egemenliği için ve emperyalist dünya düzeninin yıkılarak işçi sınıfı egemenliğinde, insanın özgürlüğüne dayalı, savaşsız, sömürüsüz barış içinde sosyalist bir dünya için Kıbrıs Sosyalist Partisinin saflarında yer almaya, partimizi desteklemeye davet ediyoruz.”  
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