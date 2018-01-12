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KSP SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

KSP SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

12 Ocak 2018 Cuma 12:31
KSP SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
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KSP SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

 Kıbrıs Sosyalist Partisi  (KSP) 7 Ocak seçimleriyle toplumun tam olarak asimile edilmesi için “start verildiğini” savundu.

Seçim sonuçlarını değerlendiren KSP Merkez Komitesi, konuyla ilgili açıklamasında, sandıktan kriz çıktığını ve bu krizin Ankara tarafından kurgulandığı ileri sürdü.

Değerlendirmede, yapılan yasa değişikliğiyle Meclis’ten geçirilen “anti-demokratik seçim yasasının, Kuzey Kıbrıs’ın tek bir il gibi işlem görmesi talebiyle Ankara’dan geldiği” savunuldu.

Açıklamada, partilerin seçim biter bitmez henüz sonuçlar kesinleşmeden birbiri ardına UBP ile koalisyon yapmayacaklarını ilan etmelerinin, kurgulanmış bir kriz yaratılmaya çalışıldığına ilişkin kuşkuları güçlendirdiği iddia edildi.

7 Ocak seçimlerinde sol partilerin de  “perişan” olduğu ileri sürülen değerlendirmede, solun halktan beklediği  ilgiyi görmediği savunuldu. 
 

Son Güncelleme: 12.01.2018 13:32
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