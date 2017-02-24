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24 Şubat 2017 Cuma 10:26

KSP: “Kıbrıs Görüşmeleri Kördüğüme Dönüştü”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), her türlü uluslararası hukukun ihlali üzerinden yürütüldüğünü iddia ettiği Kıbrıs görüşmelerinin, “içinden çıkılmaz bir kördüğüme dönüştüğünü” savundu.

KSP: 'Kıbrıs Görüşmeleri Kördüğüme Dönüştü”
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Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), her türlü uluslararası hukukun ihlali üzerinden yürütüldüğünü iddia ettiği Kıbrıs görüşmelerinin, “içinden çıkılmaz bir kördüğüme dönüştüğünü” savundu.

KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci yaptığı yazılı açıklamada,  mevcut  görüşmeler yoluyla Kıbrıs sorununun çözümlenemeyeceğini ileri sürerek,  “Yıllardır tekrar edilen şov çerçevesinde Kıbrıs halkına yine aylarca çözüm ve barış ümidi pompalanmış, ama sonunda olmayacak duaya âmin diyemeyecek noktaya geldikleri anda bir bardak suda fırtınalar koparan iki lider şovun ikinci bölümü olan karşılıklı suçlamalar düzenine geçmişlerdir” dedi.

Birinci,  “Kıbrıs halkı,  kendi kaderini kendi eline almadan, Kıbrıs sorununu yaratanlardan bu sorunu çözmeleri beklentisini bir kenara itmeden, emperyalizme karsı barış ve demokrasi mücadelesi vermeden, Kıbrıs sorunu ve dünyadaki daha birçok uluslararası sorunun  çözülemeyeceğini” ileri sürdü.

Kıbrıs sorununu çözmek için sürdürülen görüşmelerin  Rum Meclisi’nin Enosis plebisitini anma kararı nedeniyle çıkmaza girdiğini belirten Birinci, ELAM’ın sunduğu karar tasarısına karşı tavrın, adanın güneyinde de kuzeyinde de kimin önceliğinin ne olduğunu ve siyasi duruşunu net bir şekilde ortaya çıkardığını savundu.

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