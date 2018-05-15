"KSP: “İsrail Devletinin Vahşetini Şiddetle Kınıyoruz”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı.





KSP Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Kendini, dünya barışının koruyucusu olarak lanse eden, Kıbrıs'ta barış yapılması için uğraştığı iddia edilen ABD emperyalizmi, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ederek ve elçiliğini Kudüs’e taşıyarak yeni bir provokasyona girişti” ifadeleri yer aldı.





“Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak Siyonist faşist İsrail yönetiminin bu vahşetini şiddetle kınıyoruz” denilen açıklamada, “vahşetin durması için tüm sendikalar ve devrimci demokratik örgütlerin derhal tepki koyması gerektiği” vurgulandı.



Açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye hükümetinin

ABD’nin provokasyonuna karşı aldığı tavrın “laf ebeliğinden” öteye gidemediği de iddia edildi.