KSP: “Hükümetle Sendikal Platform’un Uzlaşması Teslimiyettir”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), mesai saatleri konusunda hükümetle Sendikal Platform’un uzlaşmasının teslimiyet olduğunu savundu.

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sendikal Platform’a ait sendikaların alınan karara bile sahip çıkamadıklarını, iş yaşamında ciddi bir kaos yarattıklarını ve yarattıkları kaostan çıkış yolu olarak teslimiyete başvurdukları savunuldu.

Açıklamada, “Hükümetle Sendikal Platform’a üye sendikaların yaptığı ve adına ‘toplumsal uzlaşma’ dedikleri anlaşma tam bir teslimiyetten başka bir şey değildir” denilerek, uzlaşmanın iş hayatındaki kaosa son vermediği ve özel sektörün gece karanlığında iş başı yaptığı ileri sürüldü.

Açıklamada, kış saatine dönülmesi talebinde ısrar edilmesi, talep yerine getirilene kadar sivil itaatsizlik uygulayarak saat 09.00’da işbaşı yapılması gerektiği belirtildi.