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KSP Halkı “Anti-Emperyalist Halk Cephesi” Hükümeti Kurmaya Çağırdı

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) halkı, “anti-emperyalist halk cephesi” hükümeti kurmaya çağırdı.

KSP Halkı “Anti-Emperyalist Halk Cephesi” Hükümeti Kurmaya Çağırdı

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) halkı, “anti-emperyalist halk cephesi” hükümeti kurmaya çağırdı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 10:11
KSP Halkı “Anti-Emperyalist Halk Cephesi” Hükümeti Kurmaya Çağırdı


: Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) halkı, “anti-emperyalist halk cephesi” hükümeti kurmaya çağırdı.
Konuyla ilgili KSP’den yapılan açıklamada Türkiye ve KKTC ekonomileri değerlendirildi.
Palyatif önlemlerin yapısal bozuklukları çözmekte yetersiz olduğu ifade edilen açıklamada, “Kurtuluş halkın kendi egemenliği ve bağımsızlığının ifadesi olan anti-emperyalist halk cephesi hükümetinin kurulmasındadır. Geliniz hep birlikte bu mücadeleyi örgütleyerek verelim” denildi.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 13:21
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