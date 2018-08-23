

: Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) halkı, “anti-emperyalist halk cephesi” hükümeti kurmaya çağırdı.

Konuyla ilgili KSP’den yapılan açıklamada Türkiye ve KKTC ekonomileri değerlendirildi.

Palyatif önlemlerin yapısal bozuklukları çözmekte yetersiz olduğu ifade edilen açıklamada, “Kurtuluş halkın kendi egemenliği ve bağımsızlığının ifadesi olan anti-emperyalist halk cephesi hükümetinin kurulmasındadır. Geliniz hep birlikte bu mücadeleyi örgütleyerek verelim” denildi.

