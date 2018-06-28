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KSP'den Yerel Seçim Değerlendirmesi…

KSP:” YEREL YÖNETİMLER, EGEMENLİĞİMİZİN PARÇASI”

KSP'den Yerel Seçim Değerlendirmesi…

KSP:” YEREL YÖNETİMLER, EGEMENLİĞİMİZİN PARÇASI”

28 Haziran 2018 Perşembe 10:54
KSP'den Yerel Seçim Değerlendirmesi…

KSP:” YEREL YÖNETİMLER, EGEMENLİĞİMİZİN PARÇASI”

 Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP),  yerel yönetimlerin Kuzey Kıbrıs halkının kendi ülkesine egemen olma mücadelesinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Yerel yönetim seçimlerini değerlendiren KSP, tüm sorunların çözümünün Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden gelecek mali katkıya bağlanmasının  yerel yönetimleri yerel yönetim olmaktan çıkardığı iddia etti. 

“Yerel yönetimler egemenliğimizin parçasıdır” değerlendirmesinde bulunan KSP, Türkiye’ye avuç açarak mali sorunlarını çözen yönetimlerin yerellikten uzaklaştıkları öne sürdü. Açıklamada, “Yerel yönetimler için mücadele, Kuzey Kıbrıs halkının kendi ülkesine egemen olma mücadelesinin bir parçasıdır.Bu mücadele verilmeden, ne yerel yönetimlerde ne de merkezi yönetimde söz Kıbrıs Türk halkına ait olamayacaktır” denildi.
 


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Son Güncelleme: 28.06.2018 14:01
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