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29 Nisan 2017 Cumartesi 10:11

Kşk-sen Genel Kurulu Yapıldı

Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası (KŞK-SEN) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Kşk-sen Genel Kurulu Yapıldı
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Lefkoşa, 29 Nisan 17 (.): Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanları Sendikası (KŞK-SEN) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

KŞK-SEN’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği lokalinde yer alan genel kurulda,  tüzük değişiklikleri onaylandı ve yetkili kurullar seçildi.

Yönetim Kurulu’na Okan Oktay, Mine Balman, Mete Tosun, Evren Korkmaz ve Yalkın Süreç; Denetleme Kurulu’na ise Deniz Kahraman, Gülbanu Zorba ve Deren Çeker seçildi.

Seçimsiz belirlenen Disiplin Kurulu’nda; Cemal Ertorun, Halil Sayın ve Uyum Vehit görev yapacak.

(YIL/GÜL)

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