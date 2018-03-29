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KSD koro Alanya da konser verecek

KSD koro Alanya da konser verecek

29 Mart 2018 Perşembe 13:32
KSD koro Alanya da konser verecek
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 KSD ile Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Korosu ile"Kardeş Korolar" konseri gerçekleştiriyorlar

  Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu 31 Mart 2018 tarihinde, Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türk Müziği Korosu ile birlikte Alanya'da bir konser veriyor.. Bu konserde, klasik ve neo klasik eserlerin yanında, Kıbrıs'lı bestekarlarımızdan Aytaç Çağın, İbrahim Umut, Dr. Aytekin Çolakoğlu ve İlker Kaptanoğlu'nun bestelerinin yanı sıra, Türkiye'den bestekarlarımızdan  Osman Ergen ile  Şehriban Kasapoğlu'nun da bestelerine yer verilecektir.
Konserin tekrarı 27 Nisan 2018 tarihinde Gazi Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda halkımıza sunulacaktır. Bu iki konseri Şef Aytaç Çağın ile Şef Şehriban Kasapoğlu birlikte yönetecek ve konserlerin sunumunu Sevil Emirzade gerçekleştirecektir.
Kıbrıs Sanat Derneği Başkanı ve koro şefi Aytaç Çağın'dan alınan bilgiye göre, bestekarlarımızın eserlerinin aralıklarla halkla buluşması ve halkın beğenisine sunulması maksadıyle ileriki konserlerde de bu tarzda konserlerin hazırlanması ve daha çok bestelerin halkla buluşması tasarlanmaktadır.
  Alanya'da ve Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan "Kardeş Korolar" konseptindeki konserlerin alt yapısını ve sponsorluğunu  GaziMağusa Belediyesi Başkanlığı ile Alanya Belediyesi Başkanlığı üstlenmiş olup,
Ülkemizdeki Kültür ve Sanat alanındaki faaliyetlere büyük bir katkı koymuşlardır. Kıbrıs Sanat Derneği Başkanı ve koro şefi Aytaç Çağın,  Koroların birlikte yaptıkları bu çalışmalara ayni düzeyde Belediyelerin de işbirliği içerisinde katkı koymalarının mutluluk verici olduğunu belirterek kültür ve sanatın toplum içerisinde ses getirmesini sağlayan hem Gazi Mağusa Belediye Başkanı
İsmail Arter'e ve hem de Alanya Belediye Başkanı  Adem Murat Yücel'e şükranlarını belirtti.
Kafile Perşembe günü Antalya üzerinden Alanya ya hareket edecek ve Pazar akşamı dönecektir.

Son Güncelleme: 29.03.2018 13:42
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKonserKıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği KorosuAytaç Çağın
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