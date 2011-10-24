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Krizi sona erdirmek için zamanla yarış

Avrupa, borç krizini sona erdirmek için zamanla yarışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy...

Krizi sona erdirmek için zamanla yarış

Avrupa, borç krizini sona erdirmek için zamanla yarışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy...

24 Ekim 2011 Pazartesi 14:51
Krizi sona erdirmek için zamanla yarış
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Avrupa, borç krizini sona erdirmek için zamanla yarışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini, Almanya Başbakanı Merkel ise, beklenen sonuca çarşamba günü ulaşacaklarını söyledi.

İki ayaklı AB liderler zirvesinin ilki dün tamamladı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Sarkozy, çarşamba gününe kadar kesin bir çözüm bulmaktan başka seçeneklerinin olmadığını dile getirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise beklenen sonuca çarşamba günü ulaşılacağını söyledi.

Görüşmelerde, Fransa'nın, Avrupa Kurtarma Fonu (EFSF) konusunda geri adım atması dikkat çekti. Sarkozy, EFSF’yi bir bankaya dönüştürüp, fonun Avrupa Merkez Bankası tarafından desteklenmesi yönündeki önerilerinin artık geçerli olmadığını söyledi.

Sarkozy, geri adım atmalarına gerekçe olarak, Almanya ile Avrupa Merkez Bankası'nın muhalefetini gösterdi. Merkel ise, Fransa’nın geri adım atmasıyla masada iki önerinin kaldığını açıkladı. Reuters’a konuşan bir kaynak, bunlardan ilkinin, birincil piyasada satılan sorunlu ülke tahvillerinden doğacak yatırımcı zararının EFSF tarafından kısmen sigortalanması olduğunu kaydetti.

İkinci seçenek ise, EFSF'nin özel amaçlı bir şirket kurup, bu şirketin ikincil piyasadan sorunlu ülke tahvili satın alması olacak. Kaynaklar, Avrupa'nın, her iki seçeneği de aynı anda devreye sokabileceğini ifade etti.

Son Güncelleme: 24.10.2011 14:51
Anahtar Kelimeler:
BorçKrizEkonomiSarkozy
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