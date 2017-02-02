Kriz Üçgeninde Türkiye Ve Ada Kronikleri Kitapları Okuyucuyla Buluştu

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ile Doç. Dr. Mehmet Bülent Uludağ’ın birlikte yazdığı “Kriz Üçgeninde Türkiye” ve Hasgüler’in köşe yazılarından oluşan “Ada Kronikleri” kitapları okuyucuyla buluştu.

Lefkoşa, 2 Şubat 16 : Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ile Doç. Dr. Mehmet Bülent Uludağ’ın birlikte yazdığı “Kriz Üçgeninde Türkiye” ve Hasgüler’in köşe yazılarından oluşan “Ada Kronikleri” kitapları okuyucuyla buluştu.

Asi Kitap’tan çıkan “Kriz Üçgeninde Türkiye”, Türkiye’nin yakın çevresi olan Ortadoğu ve Kafkasya başta olmak üzere Avrasya ile Kıbrıs ve Türk-Yunan ilişkilerini ele alıyor.

Mehmet Hasgüler’in Kıbrıs Gazetesi’nde çıkan köşe yazılarının Aslı Topsoy tarafından derlendiği “Ada Kronikleri” ise Galeri Kültür Yayınları’ndan çıktı.

(DOĞ/HÖ) FOTOĞRAFLI