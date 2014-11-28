Kreşten Kanser Hastalarına Bağış

Pamuk Şekerim Kreş ve Anaokulu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına düzenlediği kermesten 1,810 TL gelir elde etti. Nakit para yanında, okul kadrosu ve velilerin bağışladığı 12 bin TL’lik eşya da satılmak üzere derneğe hediye edildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail konuyla ilgili açıklamasında, Pamuk Şekerim Kreş ve Anaokulu kadrosu, minikler ile duyarlı ailelere teşekkür etti.

Kocaismail, okulların farkındalık çalışmalarını artırdığını belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.