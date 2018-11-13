Kredi Faizleri Mücadele Komitesi Basın Açıklaması Yaptı

ELCİL: “SORUN SADECE ÖĞRETMENLERİN DEĞİL TOPLUMUN SORUNUDUR”



Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Kredi Faizleri Mücadele Komitesi, artan kredi faizleriyle ilgili açıklama yaptı.



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Lokali’nde yapılan basın açıklamasında, komite üyesi Güven Varoğlu ile komite üyesi KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil birer konuşma yaptı, Rifat Bengihan da komite adına hazırlanan yazılı açıklamayı okudu.



Güven Varoğlu konuşmasında, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Limited’in bir ticari banka anlayışıyla faiz artırımına gitmesinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, yıllarca kooperatifçiliğin amacının dayanışma ve yardımlaşma olduğunu söyledi.



Komite adına yapılan yazılı açıklamada ise, yıllarca kooperatifçilik ruhuyla güçsüzü destekleme politikası güden Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Limited’in bu davranışının kooperatifi tartışılır bir pozisyona getirdiği ileri sürüldü.



Açıklamada, kredi borcu olan üyesine üvey evlat muamelesi yapmak ve süreci iyi yönetmemekle suçlanan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Limited’in yönetim kurulu istifaya çağrıldı.



Şener Elcil de, bu durumun sadece öğretmenlerin sorunu olmadığını, bu sorunla toplum olarak mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.



(HUR/FEZ)



Haber: Hurşide Baybora Fotoğraf: Süleyman Önal