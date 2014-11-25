Kredi Kartı Limitleri Sınırlandırılıyor!

“BANKALAR, KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI OLARAK DEĞİŞTİREBİLECEK”

Hukukun Üstünlüğü Hareketi Başkanı Avukat Barış Mamalı, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası”nın “olumsuz ve hatta tüketiciler açısından tehlikeli düzenlemeler içerdiğini” belirtti.

Mamalı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasanın olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin görüşlere yer verildi.

Mamalı, yapılacak sözleşmelerin açık ve anlaşılır olması, kart hesabı açılırken bazı kriterlere dikkat edilecek olması, sözleşmelerin bir suretinin borçluya verilme zorunluluğu, limitlerin sınırlandırılması, kart çıkaran kuruluşlara şikayet ve itiraz yolunun açılmış olması gibi bazı düzenlemelerin yasanın olumlu yanını teşkil ettiğini kaydetti.

Yasanın, “sözleşme güvenliği ve faiz uygulamaları” hususlarında bazı handikaplar içerdiğini belirten Mamalı, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, kredi kartı sahibi ile yapılacak sözleşmelerin içeriğinin, herhangi bir zaman banka tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini ifade etti. Mamalı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Banka, sözleşmede dilediği değişikliği yapıp bunu sadece elektronik posta (e-mail) yoluyla gönderir ve buna rağmen son ödeme tarihinden sonra kredi kartı kullanılmaya devam edilirse mevcut değişikliklerin tümü borçlu tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Görüleceği üzere söz konusu sözleşmeler kredi kartı kullanıcısının açık onayı olmadan ve sadece e-mail ile yapılacak bir bildirim sonucunda rahatça değiştirilebilecektir. Bu açıdan bankaların eline önemli bir güç ve avantaj verilmiştir”

Sözleşmenin değiştirilmesine yönelik bir bildirim alan her kredi kartı kullanıcısının bunu mutlaka özenle değerlendirip gerekirse gecikmeksizin yazılı itirazla cevaplamasını tavsiye eden Mamalı, bileşik faizin kaldırıldığına ve faizlerin tavan oranlarına yönelik yasada düzenleme olmasına rağmen diğer maddelere bakıldığında tüketicilerin faiz açısından gereken yeterli korumaya kavuşturulmadığını belirtti.

Bankaların, faiz oranlarını dilediği zaman artırabileceğini ve bunu sadece yazılı olarak veya e-mail yoluyla bildirerek uygulayabileceğini kaydeden Mamalı, “Bu artış yapılan faiz oranlarına eskiden olduğu gibi şimdi de tüketicilerin itiraz etme hakkı olmayacaktır” ifadesini kullandı.

Mamalı, şöyle devam etti:

“Kredi kartı limitleri bu yasayla sınırlandırılıp kişinin mali gücüyle orantılandırıldığı ve bunun da tüketiciyi koruma anlamında önemli bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Ancak bir başka yasa maddesiyle bu limit sınırlamasının teminatlı durumlarda geçerli olmayacağına dair düzenlemeyle tüketicilerin bu manada oluşacak korunması da sulandırılmıştır. Çünkü açılacak bir kredi kartı hesabına kefil alınmasıyla söz konusu limitte sınır şartı geçerli olmayacaktır.Kredi kartı borçlusu için önemli olan asgari ödeme tutarları ve nakit kullanım oranına yönelik ise bu yasada herhangi bir açık düzenleme olmadığı gibi bunları belirleme yetkisi de herhangi bir ölçü, sınır ve çerçeve olmaksızın bakanlar kurulunun çıkaracağı tüzüklere terk edilmiştir.”