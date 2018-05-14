KPS İle Emek Partisi’nden Yetkililer Bir Araya Geldi!

GÖRÜŞMEDE İŞ BİRLİĞİNİ VE DAYANIŞMAYI ARTIRMA KARARI ALINDI

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) ile Türkiye’de faaliyet gösteren EMEK Partisi yetkililerinin görüştüğü, her iki partinin iş birliğini ve dayanışmayı artırma konusunda görüş birliğine vardığı açıklandı.

KSP’den verilen bilgiye göre EMEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar ve beraberindeki üç kişi, KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci’yi ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Her iki partinin, emperyalizme karşı mücadeleyi etkili şekilde yürütebilmek için iş birliğini ve dayanışmayı artırma konusunda görüş birliğine vardığı, Sancar’ın da bir panelde konuşma yapmak üzere adada bulunduğu belirtildi.

