Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107635
ALTIN
171.661
DOLAR
4.0443
STERLİN
5.5723
EURO
4.8847
32 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı
HUZUR OPERASYONU
İskele’de hırsızlık
İSKELE’DE HIRSIZLIK
Trafiğe kapalı yol
TRAFİĞE KAPALI YOL
İki ithal üründe limit üstü kalıntı çıktı
İKİ İTHAL ÜRÜNDE KALINTI ÇIKTI 
banner256

Koza yetiştiricileri ve üreticileri Girne’de buluşacak

Koza yetiştiricileri ve üreticileri Girne’de buluşacak

27 Nisan 2018 Cuma 11:00
Koza yetiştiricileri ve üreticileri Girne’de buluşacak

SORUNLARIN VE ATILMASI GEREKEN ADIMLARIN KONUŞULACAĞI TOPLANTIDA KOZAYLA İLGİLİ HARİTALANDIRMA DA YAPILACAK

Koza işiyle uğraşan, koza yetiştiriciliği ve üretimi yapanlar Girne’de düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

Sorunların dile getirileceği, standartların yükseltilmesi için atılması gereken adımların konuşulacağı toplantıda kozayla ilgili haritalandırma da yapılacak.

banner223
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Leymosun Kültürevi’nde yapılacak ve halka açık olacak toplantı yarın saat 10.00’da başlayacak. Stratejik bir plan hazırlanmasının da öngörüldüğü toplantıda, örgütlenme çalışmasının başlatılması, “kümeleme” projesinin tanıtımıyla ilgili ilk adımın atılması da hedefleniyor.

Toplantı, Girne Belediyesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlamalar Kooperatifi ile Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde koza el işiyle uğraşan, yetiştiriciliği ve üretimi yapanları bir çatı altında toplama hedefiyle düzenliyor.

 

 

 

Son Güncelleme: 27.04.2018 14:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘dağ Denize Kavuştu’ Çocuk Oyunu Konya’da Sahnelendi
‘dağ Denize Kavuştu’ Çocuk Oyunu Konya’da Sahnelendi
Gazimağusa’da bu akşam “Kardeş Korolar” konseri var
Gazimağusa’da bu akşam “Kardeş Korolar” konseri var
KTÖS’ten İlkokullararası Satranç Şöleni
KTÖS’ten İlkokullararası Satranç Şöleni
Trafiğe kapalı yol
Trafiğe kapalı yol
TDP yerel yönetim seçimlerine yönelik bazı bölgelerle ilgili adaylık başvurusu alacak
TDP yerel yönetim seçimlerine yönelik bazı bölgelerle ilgili adaylık başvurusu alacak
Çocuk hekiminin bir günü ele alınıyor
Çocuk hekiminin bir günü ele alınıyor
14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor...
14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor...
RüzgÂr Gülü Çocuk Festivali…
RüzgÂr Gülü Çocuk Festivali…
DP'Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ Salı günü Alevkayası Piknik Alanında
DP'Geleneksel 1 Mayıs Pikniği’ Salı günü Alevkayası Piknik Alanında
Güç-Sen’den Gazimağusa Limanı ile ilgili açıklama
Güç-Sen’den Gazimağusa Limanı ile ilgili açıklama

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim