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18 Ocak 2017 Çarşamba 14:37

Köyü Taşınanlara Hem Ev Hem Arazi

Köyü Taşınanlara Hem Ev Hem Arazi
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Köyü Taşınanlara Hem Ev Hem Arazi
Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla yapılan Alaköprü Barajı çalışmaları kapsamında, köyü taşınan vatandaşlara, konut desteğinin yanı sıra 4,5 dönümlük çilek arazisi verileceği açıklandı.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’ye içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla inşa edilen Alaköprü Barajı ve diğer nedenlerle köyü taşınan çiftçilere devlet tarafından hem ev hem de tarım arazisi veriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köyü taşınan vatandaşlara her türlü imkanı sunuyor.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hak sahibi ailelerin geçimlerini temin etmek amacıyla tarımsal iskan projesi de hazırlanırken, projeye yönelik ihale gerçekleştirildi.

Bu çerçevede ayrıca hak sahibi her vatandaşa yaklaşık 4,5 dönüm çilek üretimine uygun tarım arazisi verilecek.



 
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