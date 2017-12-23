Kötü Haber

Düğüne katılmak için Kıbrıs’a gelen 49 yaşındaki Bilge Barut, misafir olarak kaldığı evde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Gönyeli Yenikent bölgesinde dün, İpek Yolu Sokak’taki bir evde 49 yaşındaki Bilge Birkay Barut’un cansız bedeni bulundu. Barut’un cansız bedeni ile karşılaşan ev halkı, yetkililere haber verdi. Söz konusu eve giden polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaptı. Barut’un cansız bedeni, itfaiye ambulansı ile otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’den alınan bilgiye göre Barut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Barut’un adaya, bir düğüne davetli olduğu için geldiği öğrenildi. Otopsinin ardından Barut’un naaşı, dün Türkiye’ye gönderildi.

Kaynak: Diyalog