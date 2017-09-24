Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Eylül 2017 Pazar 08:08

Kosovalı Yetkililer YDP’yi Ziyaret Etti

Kosovalı yetkililer Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret ederek Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ile görüştü.

Kosovalı Yetkililer YDP'yi Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Kosovalı yetkililer Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP)  ziyaret  ederek Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ile görüştü.

YDP’ den yapılan açıklamaya göre görüşmede,  YDP’nin  KKTC için önerdiği 3 alternatif modelden biri olan Kosova modeli hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Kosovalı yetkililere bilgi veren Genel Sekreter Bertan Zaroğlu 1974’ten sonra ülkeye göçmen olarak geldiklerini ancak kendilerini göçmen olarak görmediklerini, ülkenin eşit hak ve özgürlüklere sahip vatandaşları olduklarını kaydetti.

Zaroğlu,   göçmenlerin kurduğu bir parti değil,  KKTC’nin eşit haklara sahip vatandaşlarının kurduğu bir parti olduklarını ve ülke yönetimine talip olduklarını ifade etti.

KKTC için Kosova modelinin önemli bir alternatif olduğunu söyleyen Zaroğlu,  BM ye üye olmadan da  bağımsızlığın başka ülkeler tarafından tanınabildiğini kaydetti.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 Bin 700 TL Katkı... Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım...
#UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor” #UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe...
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Ada Lionslar’ın, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla...

Haberi Oku