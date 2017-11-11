KORUYUCU BARİYER YOKSA TEHLİKE VAR



Düzova yakınlarında can pazarı yaşanan kazada Minibüs sürücüsü 54 yaşındaki Hasan Keskin’in yanı sıra, Özlem Zengin (K-29), Mojgen Zaem (K-46) ve Olam Diap (K-30), isimli yolcular yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan kazazedelerin hayati tehlikelerinin olmaması ise yüreklere su serpti.Kaza esnasında karşı şeritte başka aracın bulunmaması ise olası daha büyük bir tehlikeyi önledi.Hasan Keskin (E-54), yönetimindeki TPN 173 plakalı minibüsle Düzova köyü civarına geldiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç, refüje düşüp karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonucu minibüs şoförü Keskin ve araçta yolcu olarak bulunan Özlem Zengin (K-29), Mojgen Zaem (K-46) ve Olam Diap (K-30), hafif yaralandı.Hayati tehlikeleri yokKazazedeler, olay yerine çağırılan ambulansa Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Kaza nedeniyle Gazimağusa-Lefkoşa anayolundaki trafik kısa süreliğine aksadı. Bölge Karakolları Amiri Rüstem Tunçtaşlı ve Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da olay yerinde incelemede bulundu.Kaynak: Diyalog