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“Koruma Altındaki Hayvanlar Sürüngenler” Konulu Anma Pul Serisi Yarın Satışa Çıkacak!

Posta Dairesi, “Koruma Altındaki Hayvanlar/Sürüngenler” konulu pul serisi ile ilk gün zarfını yarın satışa çıkarıyor.

“Koruma Altındaki Hayvanlar Sürüngenler” Konulu Anma Pul Serisi Yarın Satışa Çıkacak!

Posta Dairesi, “Koruma Altındaki Hayvanlar/Sürüngenler” konulu pul serisi ile ilk gün zarfını yarın satışa çıkarıyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:22
“Koruma Altındaki Hayvanlar Sürüngenler” Konulu Anma Pul Serisi Yarın Satışa Çıkacak!

 Posta Dairesi, “Koruma Altındaki Hayvanlar/Sürüngenler” konulu pul serisi ile ilk gün zarfını yarın satışa çıkarıyor.
Pullarda ve ilk gün zarflarında “çizgili kaplumbağa” ve “Trodos kertenkelesi” fotoğrafları yer alıyor.
Daireden yapılan açıklamaya göre, baskısı Bolan Dijital Baskı Ltd.’de, perforesi Devlet Basımevi’nde yapılan “Koruma Altındaki Hayvanlar/Sürüngenler” konulu anma pul serisi ve ilk gün zarfı bir yıl süreyle satışta olacak.
Çizgili kaplumbağa, Kıbrıs’ta yaşayan tek tatlı su kaplumbağası ve sürekli olarak bulunan tek kaplumbağa türü. Koruma altında olan bu kaplumbağa Kuzey Kıbrıs’ta sadece Kanlıdere’de yaşıyor ve yakalandığı zaman pis bir koku salıyor.
Pullarda fotoğrafı yer alan Trodos kertenkelesi ise endemik bir tür ve boyu 20 santimetreye kadar uzayabiliyor.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 12:47
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