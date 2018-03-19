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“KOROLAR SÖYLÜYOR KONSERİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“KOROLAR SÖYLÜYOR KONSERİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 Mart 2018 Pazartesi 14:22
“KOROLAR SÖYLÜYOR KONSERİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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 Gazimağusa Belediyesi tarafından Korolar Söylüyor Konseri düzenlendi.
 

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan konserde, DAÜ-Sem Ada Işığı Çocuk Korosu, Makamer Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, Sonare Çoksesli Korosu,  Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çok Sesli Korosu sahne aldı.
Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gecede, Erkan Dağlı, Rana Uluçay, Neriman Soykunt ve Serdar Köşk’ün koro şefliği yaptı.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter etkinlikte yaptığı konuşmada, böyle güzel bir sanat gecesine destek verdikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.
Belediye bünyesinde hem Türk Halk Müziği, hem de Türk Sanat Müziği korosu olduğunu, aynı zamanda belediye dışındaki koroların da gelişmesi ve büyümesi için çalıştıklarını belirten Arter, ülkenin zenginliği olarak gördükleri bütün koroları hiçbir fark gözetmeden kucaklayarak desteklediklerini ve başarılı olmalarını istediğini vurguladı.
Arter, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Kulübü yönetmeni Nezihe Ergen ile Güzel Sanatlar Lisesi Koro Şefi Selda Köşk’e plaket takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Rauf Raif Denktaş Kültür Ve Kongre SarayıDAÜ-Sem Ada Işığı Çocuk KorosuOtello Çok Sesli Korosu
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