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Köroğlu, “Esaretten Özgürlüğe” adlı tiyatro oyunuyla 17 Mayıs Perşembe akşamı Lefkoşa’da sahne alıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Hüseyin Köroğlu da sahne alıyor. Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyunu, 17 Mayıs Perşembe akşamı Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahneleniyor.

Köroğlu, “Esaretten Özgürlüğe” adlı tiyatro oyunuyla 17 Mayıs Perşembe akşamı Lefkoşa’da sahne alıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Hüseyin Köroğlu da sahne alıyor. Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyunu, 17 Mayıs Perşembe akşamı Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahneleniyor.

13 Mayıs 2018 Pazar 06:17
Köroğlu, “Esaretten Özgürlüğe” adlı tiyatro oyunuyla 17 Mayıs Perşembe akşamı Lefkoşa’da sahne alıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Hüseyin Köroğlu da sahne alıyor. Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyunu, 17 Mayıs Perşembe akşamı Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahneleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tiyatro AŞHK’ın iki mavi gözlü devi, iki Selanikliyi, iki memleket sevdalısını; Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet’i buluşturduğu “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyunun yönetmenliğini de Hüseyin Köroğlu yapıyor.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi sahneye taşıyacak oyun, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını anlatıyor.

Tiyatro AŞHK’ın “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyunu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Kültür Dairesi organizasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin katkıları ile sanatseverlere sunuluyor.



 

Son Güncelleme: 13.05.2018 09:28
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