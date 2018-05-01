Kormacit'teki Ruhsatsız Balık Avına Yasal İşlem!

Kormacit’te zıpkınla ruhsatsız balık avlayan 2 kişiye yasal işlem başlatıldı.

Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kormacit'te av korucuları rutin devriye yaparken “Merici” diye bilinen bölgede zıpkınla balık avlayan 3 kişi tespit etti.

Kontrol yapan av korucuları 2 kişinin ruhsatsız avladığını belirleyerek, Çamlıbel polisine ihbarda bulundu. Polis, söz konusu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.

Avcılık Federasyonu, açıklamasında Çamlıbel polisine duyarlılığından ötürü de teşekkür etti.

