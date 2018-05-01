Kormacit'teki Ruhsatsız Balık Avına Yasal İşlem!

Kormacit’te zıpkınla ruhsatsız balık avlayan 2 kişiye yasal işlem başlatıldı.
Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kormacit'te av korucuları rutin devriye yaparken “Merici” diye bilinen bölgede zıpkınla balık avlayan 3 kişi tespit etti.
Kontrol yapan av korucuları 2 kişinin ruhsatsız avladığını belirleyerek, Çamlıbel polisine ihbarda bulundu. Polis, söz konusu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.
Avcılık Federasyonu, açıklamasında Çamlıbel polisine duyarlılığından ötürü de teşekkür etti.
Kormacit’te zıpkınla ruhsatsız balık avlayan 2 kişiye yasal işlem başlatıldı.