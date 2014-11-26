Korkutan Kaza!

Girne-Lefkoşa anayolu, Gönyeli Çemberi yakınlarında, direksiyon hakimiyetini kayben Aygül Ömerhan'ın aracı yoldan çıkarak takla attı. Bir süre sürüklendikten sonra ancak tavanı üzerinde durabildi.
Sabah 07.50 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolu Gönyeli Çemberi yakınlarında meydana gelen kaza sonucu Aygül Ömerhan'ın kürek kemiğinin kırıldığı bildirildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömerhan'ın geçirdiği kaza hakkında polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 26.11.2014 10:20