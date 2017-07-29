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29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:07

Korkutan Kaza

16 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

Korkutan Kaza
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Lapta’da dün akşam saatlerinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Kazada 16 yaşındaki Mustafa Çiçek ağır yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, dün gece saat 20.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyreden FG 825 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Akyüz direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçti.

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, normal yolunda seyreden Cuma Eker yönetimindeki FG 825 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Çarpışma sonucu Cuma Eker’in aracında yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Mustafa Çiçek, olay yerine çağrılan ambulansla yaralı vaziyette Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililerden, kazada yaralanan Mustafa Çiçek’in kalçasının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi. Yaralılardan sürücüler Mustafa Akyüz ve Cuma Eker Girne Akçiçek Hastanesi’ne, Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Diyalog

 
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