Korkutan Kaza

İneci Hastanede



Lefkoşa’daki Dereboyu civarında bir araçla, motosikletin çarpışması sonucunda, motosiklet sürücüsü Çağlar İneci yaralandı. Kaza saat 14.30 sıralarında, Tanju Yapıcıoğlu(K¬58) yönetimindeki HN 980 plakalı aracı ile ara sokaktan Mehmet Akif Caddesi’ne giriş yapıp sağa dönmesi sonucu, o esnada cadde üzerinde seyir halinde olan Çağlar İneci(E¬23) yönetimindeki motosikletin önünü tıkamasıyla kaza meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Çağlar İneci olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alındığı kaydedildi.Diyalog