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KORKUTAN KAZA!

KORKUTAN KAZA!

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:22
KORKUTAN KAZA!
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KORKUTAN KAZA!

2 araç çarpıştı!

Mağusa-Karpaz anayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza korkuttu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza dün saat 13:30’da meydana geldi.

Mağusa-Karpaz anayolu üzerinde, İskele Boğaz mevkiinde 34 yaşındaki İlkay Sevindik, yönetimindeki HJ 686 plakalı araç ile Mağusa’ya doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ancak gidişe göre yolun sağında bulunan Big Big Bazaar isimli iş merkezine dönüşe geçen 37 yaşındaki Mikhail Leontev yönetimindeki PA 909 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Kaynak: Yenidüzen

Son Güncelleme: 13.01.2018 11:30
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