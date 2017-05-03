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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:15

Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı

Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı
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 Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde kontrol altına alındı;  araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre,  saat 08:30 sıralarında, Ferit Çoban (E-39) yönetimindeki  MK 103 plakalı araç, doğu istikametinde giderken yolun solunda bulunan Okmar Süpermarket önlerinde yolun sağından soluna doğru koşarak geçmekte olan Mo’tasem Abdul Kareem Mohammad Aladous’a çarptı.

Aladous’un ciddi şekilde yaralandığı kazayla ilgili soruşturma da devam ediyor.

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