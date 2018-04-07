Korkunç cinayet

Solomos Apostolidis cinayetinin zanlısı olarak Erdinç Şentürk tespit edildi. KKTC polisi'nin başvurusu üzerine Türkiye polisi alarma geçti. Cinayetin detayları ise tüyler ürpertici;

ESKİ CASİNO ÇALIŞANI: Polis Solomos Apostolidis cinayeti zanlısının Erdinç Şentürk isimli eski bir casino çalışanı olduğunu tespit etti. Zanlı Şentürk, cinayet gecesi Ercan Hava Limanı’ndan çıkış yaparak ülkeyi terk etti. Türkiye polisi Şentürk’ü arıyor

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER: Polis Solomos Apostolidis ile katil zanlısı Erdinç Şentürk’ün cinayet günü Girne’de bir dönercide yemek yediğini tespit etti. 17.15’te Şentürk ile Apostolidis dönerciden ayrılırken kamerada tespit edildi

ARKADAŞININ EVİNDE SOYUNDU: Polis cinayet zanlısı Erdinç Şentürk’ün olay gecesi, Girne’deki bir arkadaşının evine giderek soyunup duş aldığını tespit etti. Söz konusu evde yapılan aramada Şentürk’e ait kanlı elbiseler buldu

TÜRKİYE’DE ARANIYOR: Polis, Apostolidis cinayetinin zanlısı olarak belirlediği Erdinç Şentürk’ün Türkiye’de yakalanarak sorgulanması için girişim yaptı. Şentürk, Türkiye emniyet birimleri tarafından aranıyor

KKTC’de günlerdir aranan ve önceki akşam Arapköy yakınlarındaki ormanlık alanda ölüsü bulunan Solomos Apostolidis’in öldürülmesi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

28 Mart tarihinde Bostancı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptıktan sonra kayıplara karışan Apostolidis’in cesedi 8 gün sonra önceki gün dağlık alanda bir işçi tarafından bulunmuştu.

Polisin soruşturma kapsamında cinayetin zanlısı olarak belirlediği Erdinç Şentürk’ün cinayetin ardından 29 Mart tarihinde saat 15.30 sıralarında yurt dışına kaçtığı belirlendi

Girne’de dönercide görüldüler

Cinayete kurban giden Solomos Apostolidis’in sık sık Kuzey’e geçerek Girne’de bulunan bir casinoya gittiği öğrenildi.

Apostolidis’in gittiği casinoda Erdinç Şentürk, isimli krupiyer ile birkaç aydır arkadaşlık yaptığı ve Şentürk’ün Ocak ayında casinodaki işinden ayrıldığı belirtildi.

En son 28 Mart tarihinde Şentürk’ün ve Apostolidis’in saat 17.15 sıralarında bir dönercide yemek yedikten sonra Apostolidis’in aracı ile bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.

Şentürk’ün arkadaşı da ülkeyi terk etti

Şentürk olay gecesi aynı casinoda çalışan bir arkadaşının kaldığı lojmana gitti.

Burada kıyafetlerini değiştiren Şentürk’ün bir gün sonra ülkeden çıkış yaptığı tespit edildi.

Polis, kayıp haberinin ardından 3 gün sonra Apostolidis’in kullanımındaki salon aracı tespit etti, Girne şehir içinden topladığı kamera görüntülerinden yola çıkarak zanlının eşkâlini tespit etti.

Şentürk’ün 28 Mart gecesi, arkadaşının kaldığı lojmana gittiğini tespit eden polisler evde yapılan aramada, Şentürk’ün poşet içinde üzeri kanlı kıyafetleri bulundu.

Şentürk’ün arkadaşı da soruşturma amaçlı gözaltına alındı ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Soruşturulan şahsın serbest kalmasının ardından, ülkeden kaçtı.