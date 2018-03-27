Korkuluklara Çarparak Durabildi

LEFKOŞA’DA VİRAJI ALAMAYAN ARAÇ KORKULUKLARA ÇARPTI.. 1 YARALI
Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde bugün öğle saatlerinde virajı alamayan bir aracın korkuluklara çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü Hüseyin Arslan (E-46) yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, kaza, saat 12.30 sıralarında, Çağlayan bölgesinde Yusuf Kaptan Sahası yakınında meydana geldi.
Hüseyin Arslan, GA 099 plakalı salon araçla doğudan batıya seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve demir korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan Hüseyin Arslan, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.