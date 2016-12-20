KORGENERAL PAÇ, ŞEHİT RAMADAN AHMET’İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

KORG PAÇ, ŞEHİT RAMADAN AHMET’İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazıları sonucu Baf’a bağlı Polemi köyünde bulunan ve 2 Aralık’ta Mağusa’da defnedilen 1963 şehitlerinden Ramadan Ahmet’in ailesini ziyaret etti.
21-15 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla yapılan ziyarette aile, duyarlılığından dolayı Korgeneral Paç’a teşekkür etti.
1963 şehitlerinden Ramadan Ahmet, şehit edilişinden 53 yıl sonra devlet töreniyle Canbulat Şehitliği’ne defnedilmişti.