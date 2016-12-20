KORGENERAL PAÇ, ŞEHİT RAMADAN AHMET’İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

21-15 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla yapılan ziyarette aile, duyarlılığından dolayı Korgeneral Paç’a teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazıları sonucu Baf’a bağlı Polemi köyünde bulunan ve 2 Aralık’ta Mağusa’da defnedilen 1963 şehitlerinden Ramadan Ahmet’in ailesini ziyaret etti.