Kördüğüm

Yeni meclis aritmetiği içerisinde oluşacak yeni hükümet, büyük bir merakla bekleniyor. Hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilecek, ancak CTP, HP- TDP ve DP’yi yanına alarak hükümeti kurmak için hazırlık yapıyor

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR: 7 Ocak Erken Seçimleri’nin ardından ortaya çıkan Meclis aritmetiği, partileri de kilitlemiş durumda. Özellikle CTP-TDP ve HP’nin Ulusal Birlik Partisi ile hükümet kurmayacaklarını açıklaması ile olasılıklar azaldı. Partiler sürecin işlemesini ve DP’nin UBP ve YDP ile mi yoksa CTP-TDP-HP koalisyonunu mu seçeceğini bekliyor

UBP OLMAZSA CTP GÖREVE TALİP: Seçimin hemen sonrasında hız kaybetmeden başlayan hükümet kulisleri yerini bekleyişe bıraktı. CTP, UBP’nin hükümet kurma görevini alması ve süreci tamamlamasını bekliyor. CTP’de tüm hazırlıklar dört partili bir koalisyon üzerine

7 Ocak Erken Genel Seçimleri’nin ardından başlayan hükümet kurma süreci belirsizliğiyle devam ediyor. Daha yemin ve yasal süreç işlemeden hükümet senaryoları konuşulmaya başlandı. Ulusal Birlik Partisi’nin hükümeti kurma görevinin büyük olasılıkla alacak olması ve diğer üç parti olan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Halkın Partisi’nin UBP ile hükümet kurmama kararları süreci kilitliyor.

Sürecin kilitlendiği noktada da ise yaklaşık 10 yıldır olduğunu gibi her seçim sonrası kilit parti pozisyonunu koruyan Demokrat Parti devreye giriyor.

Demokrat Parti’nin bu noktada Ulusal Birlik Partisi ve UBP ile koalisyona hazır olduğunu açıklayan Yeniden Doğuş Partisi’ni mi seçeceği yoksa CTP-TDP-H’yi mi seçeceği merak konusu.

Tüm bu süreçlerin Ocak ayının sonuna doğru yaşanması beklenirken, bu olasılıklardan hangisinin hayata geçeceğini kestirmek ise şu an için zor görünüyor.

Partiler bekleyişte

Partilerde ise seçim sonrası ilk tepkilerin ardından sessizlik hakim. Cumhuriyetçi Türk Partisi UBP’nin görevi alıp ne yapacağını beklerken, UBP’nin hükümeti kuramaması noktasında göreve talip. CTP görevi almasının ardından olası bir CTP-DP-TDP-HP için durumu zorlayacak.

Ocak sonu görüşmeler başlayacak

22 Ocak tarihinde Meclis’in toplanıp vekillerin yemin etmesi beklenirken onun sonrasındaki süreçte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görevi UBP’ye vermesi bekleniyor. UBP’nin görevi almasının ardından sadece DP ve YDP’ye ziyaret yapması bekleniyor. Bu görüşmelerin tarihi de en geç 25 Ocak gibi görünüyor.

Sorakın: UBP’siz alternatifler var

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Parti Meclisi’nde aldıkları karar ile UBP ilekoalisyona gitmeyeceklerini açıkladıklarını ifade ederek Özgürgün’ün kesin sonuçların ave yemin töreninin ardından hükümeti kurmakla görevlendirileceğini söyledi.

UBP’nin hükümeti kuramaması noktasında görevin kendilerine verileceğini ifade eden Sorakın, “Biz de hükümet kurma çalışmalarına başlayacağız.Biz sadece UBP ile koalisyonkurmayacağımızı söyledik. Diğer partilerle tabii ki görüşeceğiz.

Herhangi bir erken seçim için konuşmak için daha çok erken. Meclis aritmetiğinde UBP’siz bir hükümet için alternatifler var. Bu aritmetikten farklı hükümet modeli olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle önümüzde yerel seçimler de varken bir erken seçimi konuşmak şu an için doğru olmaz” dedi.

UBP: Biz krize oynamayacağız

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, partisinin krize oynamayacağını söyledi. Diğer partilerin peşi sıra açıklamalar yaptığını ancak kendilerinin yasal süreci takip ettiğini söyleyen Oğuz, halkın sandıktan UBP’yi “iktidar partisi olarak çıkardığını” söyledi.

UBP’nin zaferinin küçümsenecek bir zafer olmadığını söyleyen Oğuz, bunu görmezden gelmenin, demokrasi adına da sıkıntılar yaratacağını vurguladı.

Diğer partilerin aksine, hiçbir partiyle mesafe koymadıklarının altını çizen Oğuz, Havadis’e şu açıklamayı yaptı:

“Ülke menfaati ne gerektirirse onu yapacağız. Biz, krize oynamayacağız. Ülke insanını menfaati ne gerektirirse, bu sorumlulukla devam edeceğiz.

Kimseye husumetimiz ya da düşmanlığımız yok. Meclisteki tüm partiler, bu halkın takdiri ile milletvekili çıkardı. Her şeyden önce, halkın kararına hepimiz saygı duymalıyız. Devlet yönetme sorumluluğu da bunu gerektirir.

Bu toplum, çok ciddi bir süreçten geçiyor. Gerek içte gerek dışta gerekse bölgemizde yaşanan gelişmelere karşı, güçlü bir şekilde durmamız gerekiyor. Bunu göz ardı ederek, küstüm oynamam şeklinde davranmak siyasi partilere de topluma da fayda sağlamayacaktır.

Bu nedenle, yasal sürecin tamamlanmasını ve sayın genel başkanımızın hükümeti kurmakla görevlendirilmesini bekliyoruz. Kimseyle de polemiğe girmeyeceğiz. UBP tabanını da üzen benzer açıklamalara rağmen, sağduyu ile, devlet yönetme sorumluluğu içerisinde davranacağız.

Çok ciddi iç sorunlarımız olduğu muhakkak. Son 20 ayda yakalanan ekonomik rahatlama ortada. Halkımız istikrarlı bir hükümet bekliyor ve sandıkta da UBP’ye çok güçlü bir destek verdi.

Süratle yapılması gerekenler var. 2018 bütçesinin yaşam bulması, Türkiye ile ekonomik protokolün imzalaması gerekiyor. Halkımızın refah seviyesini artıracak çok ciddi adımlar 2018 yılı içerisinde de atılmaya devam etmeli.

Tamamı, ciddi devlet sorumluluğu gerektiriyor. Biz buna uygun davranacağız. Polemikten uzak, siyasi sorumluluk ve risk de alarak, gereğini yapacağız.

Buna rağmen, birileri bu durumdan faydalanmak, kriz yaratmak isterse de, UBP tabanı ile oradadır. Kimse bizi seçimle korkutamaz. Ülkenin yeni bir kaosa sürüklendiğini görürsek, sandıktan da korkmayız.

Şimdi izliyoruz, yasal sürenin tamamlanmasını bekliyoruz. Daha sonra, UBP olarak, devlet yönetme ciddiyeti içerisinde, gereğini yapacağız.”

İdris: TDP, UBP’li bir hükümete girmeyecek

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Asım İdris, televizyon programında yaptığı konuşmada Hem Merkez Yürütme Kurulu hem de Parti Meclis’lerinde Ulusal Birlik Partisi ile hükümet noktasında TDP’nin kapıyı kapattığını ifade etti. Öte yandan İdris, seçim sisteminde sıkıntı olduğunu ifade ederek “yasada herkesin herkese oy vermesi gibi bir olumluluk getirilirken, bölgelerde bir baraj oluştu. Karmalarda karmaşalar oluştu. Karma oylarda geçersizlik arttı. Vatandaşlar oylarının yanmasından koktuğu için mühre döndü. Bu yasa tartışılmalı ve değiştirilmelidir. Öz eleştiri olarak ise çok iyi adaylar çıkardık ama bu adayları çok iyi tanıtamadık diye düşünüyorum. Örgütümüze gidip partililerimizin değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Halkı yargılamanın bize doğru sonuç vermeyeceğini ifade etmek istiyorum” dedi.

TDP de UBP’ye kapıyı kapattı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi’nin Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile koalisyon kurulmaması kararını önceki gün onaylamasının ardından kararın gerekçesinde, “UBP’nin olduğu herhangi bir formülde yolsuzlukların üzerine gidilemeyeceği, haksız vatandaşlıkların sorgulanamayacağı ve partizanca uygulamaların düzeltilemeyeceği” ifadelerine yer verildi.

Koalisyon görüşmelerinde kilit parti DP

Demokrat Parti 10 yıldır her seçim ertesinde kilit parti olma özelliğini bu yıl da sürdürdü. CTP-TDP ve HP’nin Ulusal Birlik Partisi ile hükümete girmeyeceklerini açıklamasının ardından hem UBP’siz hükümet isteyen CTP-TDP ve HP’nin hem de birinci parti gelerek hükümeti kurma görevi verilen UBP’nin Demokrat Parti’ye ihtiyacı var.

Tam da bu noktada önceki gece gerçekleştirilen DP Parti Meclisi toplantısında her iki kesime de açık kapı bırakılacak bir açıklama yapıldı.

Her ne kadar DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’in UBP ile hükümete sıcak bakmadığını açıklasa da Parti Meclisi sonrasında yapılan açıklama her iki kanada da mesajlar veriyor.

Atakan: Hesap sorabileceğimiz bir hükümete gireriz

Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan, Halkın Partisi’nin bu yola çıkarken de seçim döneminde de verdiği sözlerin bağlayıcı olduğunu ifade ederek, “halk bize sözlerimizi yerine getirmek adına oy verdi. Eğer biz sözlerimizi yerine getirecek bir hükümet yapısı bulursak, sözleri yerine getirmek adına hükümete gireriz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin ilk görevi alacak parti olduğunu ifade eden Atakan, UBP’nin hükümeti kuramaması durumunda CTP-DP-HP ve TDP’nin içerisinde bulunacağı bir hükümet yapısının gündeme gelebileceğini söyledi. Atakan, bunun için de partisinin halka verdiği sözleri yerine getirebilmesi için gerekli şartların oluşması gerektiğinin altını çizdi.

Hesap soramayacakları bir hükümette yer almalarının mümkün olmadığını kaydeden Atakan,

4’lü koalisyonun da bu koşullara bağlı olduğunu belirtti.

Atakan, Bizim bu süreçte en önemli üzerinde durduğumuz konu vatandaşa verdiğimiz sözü gerçekleştirebileceğimiz bir koalisyondur” diyerek sözlerini tamamladı.

DP Parti Meclisi hükümet kurma noktasında DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ı göevlendirirken yapılan açıklamada “Hükümet görüşmeleri konusu Parti Meclisi’nde enine boyuna tartışılmış ve Genel Başkan olarak bana tam yetki verilmiştir. Bu görüşmeleri yürütürken önemli addedilen prensiplerden kopmaksızın bir müzakere dönemi geçirilmesi gereği üstünde durulmuştur. DP ile ilgili olsun olmasın tüm raporların soruşturulması, Başkanlık Sisteminin tartışmaya açılması, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın yeniden ele alınması, Kamu Reform Yasası gibi hususların hayata geçirilmesi ve siyaset ile halkımızı yeniden barıştıracak bir icraat dönemi yaşatılması gereği öne çıkmıştır. Parti Meclisi’nin bu önerileri doğrultusunda partilerle gerekli görüşmeleri yürüterek sonucu tekrar Parti Meclisi’nde değerlendireceğiz” denilmişti.