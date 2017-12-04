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04 Aralık 2017 Pazartesi 07:29

Köpeği zehirlendi, hayvan sahiplerini uyardı

Köpeği zehirlendi, hayvan sahiplerini uyardı
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Köpeği zehirlendi, hayvan sahiplerini uyardı

Köpeği zehirlenen vatandaş, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, hayvan sahiplerini uyardı: “Taşkent Bufavento doğu yamaçlarında dikkatli olun”

Sosyal medyadan zehirlenen köpeklerinin fotoğrafını paylaşan vatandaşlar, Taşkent Bufavento Kalesi doğu yamaçlarında köpeğiyle gezinenlere çağrıda bulundu; “Lütfen dikkatli olalım zehir atıldı bizim canımız yandı sizin canınız yanmasın”

‘Dikkatli olun’ çağrısında bulunan vatandaşlar, “Bu zehirleri atan veya atanları Allah’a havale adıyorum!!! Kendi canları yansa acaba ne yaparlardı??” diyerek sitem etti.

Sosyal medyada paylaşılan bu bildiri altına yapılan yorumlar arasında, aynı bölgede birkaç saat arayla bir başka vatandaşın da köpeğinin zehirlenerek öldüğü belirtiliyor. 

Öte yandan yaşanan bu olay karşısında bazı görgü tanıkları, bölgede zehirli et atan birisinin görüldüğünü belirtirken, örgütlenerek şikayetçi olacaklarını ifade ettiler.

Yenidüzen

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