Köpeği Öldürdü Denilmişti! İşin Aslı...





İZMİR’in Karabağlar İlçesi Yeşilyurt Semtindeki evde cesedi bulunan Soner Aşkın’ın, ölümündeki detaylar ortaya çıkmaya başladı. Polisin ilk tespitlerine göre, Aşkın’ın 10 gün kadar önce, kendisini astığı, ardından cesedinin çürümeye başlaması üzerine ise, boynunun koptuğu değerlendirildi. Bu sırada, aç kalan köpeğinin, başını parçaladığı olasılığı üzerinde durulurken, durumun otopsiyle kesinlik kazanacağı belirtildi. Komşuları ise, daha önce bir polisi kolundan ısıran köpeği, şikayet etmelerine rağmen Yalçın’ın hayvanı ekiplere teslim etmediğini, onun aşılı ve uslu bir köpek olduğunu söylediğini anlattı.







Ev sahibi Ünal Gümüş, kiracısı 39 yaşındaki Soner Aşkın’ın uzun süreden bu yana telefonlara yanıt vermemesi üzerine, merak edip, dün saat 20.30 sıralarında 9104 sokak 9 numaradaki eve geldi. Bu sırada komşularının da evden kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine, polisten yardım istendi. Eve giren polis ekipleri ve komşuları, korkunç manzarayla karşılaştı. Soner Aşkın’ın hayatını kaybettiği, ’Ares’ adlı Rottweiler cinsi köpeğinin de başını parçaladığı belirlendi.



İLK TESPİT İNTİHAR



Nöbetci savcının incelemesi ardından Soner Aşkın’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ceset çürümeye yüz tuttuğu için, Aşkın’a, dondurulduktan sonra yarın otopsi yapılması kararlaştırıldı. Polisin evdeki araştırmalarında, Soner Aşkın’ın hayatını kaybettiği odanın tavanındaki demirde kopmuş ip parçası bulundu. Bir süreden bu yana eşinden ayrı yaşayan Soner Aşkın’ın, kendisini tavana iple astığı, ardından cesedin çürümeye başlamasıyla da boynunun kopup yere düştüğü sonucuna varıldı. Yaklaşık 10 gündür aç kalan köpeğin de, başını parçaladığının sanıldığı belirtildi. Polis yetkilileri, herhangi bir not bulamadıklarını, ancak olayın intihar gibi göründüğünü, kesin sonucun, otopsiyle ortaya çıkacağını söyledi.







KÖPEĞİNİ EKİPLERE VERMEMİŞ



Bu arada olayı duyunca büyük şaşkınlık yaşayan Soner Aşkın’ın komşularından Zekiye Terazi, köpeğin bundan birkaç yıl önce de eve gelen polis memurunu kolundan ısırdığını söyledi. Soner Aşkın’ın, sessiz kendi halinde, işine gidip gelen birisi olduğunu anlatan Terazi, şöyle dedi:



"Pek görüşmüyorduk. Ama komşularımız onun köpeğini kötü koku yaydığı için şikayet etmişlerdi. Ancak o her seferinde belediyeden gelen ekiplere, köpeğini teslim etmedi. Köpeğinin akıllı olduğunu, kimseye saldırmadığını ve aşılarının da tam olduğunu söylüyordu."



Olayın ortaya çıkması ardından ’Ares’ isimli Rottweiler cinsi köpek de uyuşturuculu iğneyle etkisiz hale getirildikten sonra belediye barınağına götürüldü.