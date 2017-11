KOOPERATİFLER HAREKETİ, SİYASİ PARTİLERE ZİYARET BAŞLATTI...

GÜNDEM, KOOPERATİF MERKEZ BANKASI’NIN GERÇEK SAHİPLERİ KOOPERATİFLER TARAFINDAN YÖNETİLMESİ KONUSUNDA DESTEKBARÇIN: “KOOP BANK’A YAPILAN ATAMALAR YASADAKİ HİÇBİR GEREKÇEYE DAYANMIYOR…”ÖZYİĞİT: “HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ. KOOPERATİFLER 33 YILDIR SİYASİ İŞGAL ALTINA. BUNU DEĞİŞTİRMEK ZATEN TOPLUMA SÖZÜMÜZ”Kooperatif Merkez Bankası’nın gerçek sahipleri olan kooperatifler tarafından yönetilmesi talebiyle Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne dava açan Kooperatifler Hareketi, destek için siyasi partilere ziyaret başlattı.Kooperatifler Hareketi, ilk olarak TDP Genel Başkan Cemal Özyiğit ile görüştü.Özyiğit, Kooperatifler Hareketi’ne bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyerek, “Kooperatifler 33 yıldır siyasi işgal altına. Bunu değiştirmek zaten bizim topluma sözümüzdür” dedi.BARÇIN: “KOOPERATİF MERKEZ BANKASI’NIN GERÇEK SAHİPLERİ KOOPERATİFLER”Memurlar Kooperatifi Ltd. (Me-Koop), Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi (Öyak), Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. (Ktök), Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi (Mez-Koop), Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop), Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Kooperatifi (DAÜ-Koop)’den oluşan Kooperatifler Hareketi, bugün TDP’yi ziyaret ederek Genel Başkan Özyiğit ve TDP Genel Sekreteri Asım İdris ile görüştü.Kooperatifler Hareketi’nden temsilcilerin olduğu görüşmede ilk sözü Me-Koop Ltd. Başkanı Devrim Barçın aldı.Devrim Barçın, 6 kooperatif olarak Kooperatifler Hareketi altında bir araya geldiklerini ve yaklaşık 1 yıldır ülkedeki kooperatifçiliği daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.Yasal mevzuat gereği Kooperatif Merkez Bankası’nın gerçek sahiplerinin kooperatifler olduğunu söyleyen Barçın, Kooperatif Merkez Bankası’nın 6 kooperatif başta olmak üzere yaklaşık 192 kooperatif ortaklığında 1959’da üst kooperatif olarak kurulduğunu anımsattı.Devrim Barçın, 1959’dan 1984’e kadar kooperatiflerin demokratik katılımıyla Koop Bank’ın genel kurullarının yapıldığını, yönetim kurullarının belirlendiğini söyledi.1984’te Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin Kooperatif Şirketler Yasası’ndan aldığı yetkiyle “iyi yönetmediği” gerekçesiyle Koop Bank yönetimini görevden aldığını, yerine idare memurlarını atadığını söyledi.Barçın, 1984’ten bu güne 33 yıl geçtiğini, Koop Bank’ın tüm piyasanın yüzde 23’üne hakim olacak şekilde büyüdüğünü ancak hala bankanın genel kurulunun yapılmadığını, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin buraya siyasilerin direktifiyle atama yaptığını söyledi.Barçın, yapılan atamanın yasadaki hiçbir gerekçeye dayanmadığını kaydetti.Devrim Barçın, geçtiğimiz haftalarda, Koop Bank’ın gerçek sahipleri kooperatifler tarafından yönetilmesi amacıyla, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne buraya atama yapmaması, bir an önce genel kurula gidilmesi yönünde dava açtıklarını anımsatarak, TDP’den bu konuda destek istedi.ÖZYİĞİT: “HER HÜKÜMET KOOPERATİFLERİ ARPALIK, ARKA BAHÇE VE İSTİHDAM YERİ OLARAK GÖRDÜ”TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olabilmesinde kooperatiflerin önemli rolü olduğunu vurguladı.Özyiğit, 1984’teki hükümetin bir düzenlemeyle Kooperatif Merkez Bankası konusunda mukayyide yetki verildiğini, mukayyidin de seçilmiş kişilileri görevden aldığını anımsattı.Görevden alınan kişiler hakkında hiçbir yasal işlem yapılmadığını, hatta bu insanların ülkede önemli noktalara geldiğini kaydeden Özyiğit, “Peki kooperatifler ne oldu? Kooperatifler 33 yıldır siyasi işgal altındadır. Her gelen hükümet, sağcı solcu fark etmedi kooperatifleri arpalık, arka bahçe ve istihdam yeri olarak gördü” dedi.Kooperatiflerin amacının üretici kesimleri desteklemek olduğunu söyleyen Özyiğit, son dönemlerde kooperatiflerde astronomik rakamlarda kredilendirme yapıldığını, buraların ticari marka haline getirildiğini belirtti.Özyiğit, “TDP’nin bu konudaki tavrı nettir. Hükümete geldiğimiz anda siyasi işgale son verecek, kooperatifi gerçek sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.Ülkenin kalkınma hamlelerinde kooperatifleşmenin yeri olması gerektiğini vurgulayan TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Kooperatifler Hareketi’ne bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Bu zaten bizim topluma sözümüz” şeklinde konuştu.