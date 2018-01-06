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KOOPBANK’IN IPHONE X TALİHLİLERİ TELEFONLARINI ALDI

KOOPBANK’IN IPHONE X TALİHLİLERİ TELEFONLARINI ALDI

06 Ocak 2018 Cumartesi 21:38
KOOPBANK’IN IPHONE X TALİHLİLERİ TELEFONLARINI ALDI
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KOOPBANK’IN IPHONE X TALİHLİLERİ TELEFONLARINI ALDI

Koopbank’ın yeni yıl kampanyası çerçevesinde OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları arasında yapılan çekilişte 10 kişi iPhone X sahibi oldu. Koopbank’ın Lefkoşa’da bulunan Genel Merkezi’nde Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekiliş ile iPhone’un en son modeli olan iPhone X kazan talihliler belirlendi. Talihliler kazandıkları telefonları Koopbank yöneticilerinden teslim aldı.

10 KİŞİYE IPHONE X

Aralık ayı boyunca OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları Optimum POS Cihazlardan yaptıkları alışverişlerinin her 50 TL’lik bölümü ile bir çekiliş hakkı kazandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte şu talihliler iPhone X sahibi oldu;

1- Tolga Uğurgil

2- Özlem Olgaç Türker

3- Hüseyin Başbuğ

4- Fatma Buram

5- Mustafa Talip

6- Ülkü Görkan

7- Sezan Tekin

8- Şennur Sofular

9- Oğuz Öztürk

10- Tevfik Peker

KAMPANYALAR DEVAM EDECEK

Koopbank’tan yapılan açıklamada ülkenin lider bankası olan Koopbank’ın kampanyalarının artarak devam edeceği kaydedildi. Açıklamada vatandaşların farklı kampanyalar ile harcama yaparken farklı armağanlar kazanma ve MilO programı gibi uygulamalarla avantajlı seyahat fırsatları da yakalayabildiği vurgulandı.

“BANA UĞUR GETİRECEK”

Koopbank'ın yeni yıl kampanyasında iPhone X kazanan Tevfik Peker telefonunu Genel Müdür Yardımcısı Öztan Güröz ve Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü çalışanı Oshan Sabırlı’dan teslim aldı. Peker, uzun süredir Koopbank müşterisi olduğunu ve Koopbank'ın 2018 yılında kendisine uğur getireceğine inandığını kaydetti. Çok şanslı birisi olmadığını belirten Tevfik Peker ilk kez böylesi bir şans yakaladığını telefonu eşine vereceğini söyledi.

İHTİYACIM OLAN BİR DÖNEMDE KAZANDIM

OptimumCard kullanıcısı Fatma Buram kazandığı iPhone X'i eşi ile birlikte aldı. Telefonu İdari İşler Müdürü Nacit Lama’dan alan Buram telefona ihtiyacı olduğu bir zamanda telefonu kazandığını, bundan dolayı çok mutlu olduğu kaydetti. Fatma Buram kampanyaları için Koopbank'a teşekkür etti.

KOOP24 ÖĞRETMEN KART KAZANDIRDI

İlkokul Öğretmeni olan Tolga Uğurgil K.T Öğretmenler Kooperatifi’ne ait Koop24 Öğretmen Kart ile yaptığı harcamalar sonrasında 10 iPhone X'ten birini kazandı. Uğurgil şu sıralar ev inşaatı yaptığını ve Aralık ayında birçok harcama gerçekleştirdiğini söyledi. Uğurgil telefonunu Risk Yönetimi Bölümü Müdürü Hasan Uysal'dan teslim aldı.

“EN GÜVENDİĞİM BANKA”

Telefon kazanan bir diğer isim olan Oğuz Öztürk ise Koopbank yetkilisinin kendisini telefon ile aradığında oldukça şaşırdığını ve en başta inanmadığını söyledi. OptimumCard’ı yine yoğun şekilde kullandığını belirten Öztürk telefonu oğluna armağan edeceğini, en güvendiği bankanın Koopbank olduğunu sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 06.01.2018 22:44
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