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Koopbank’ın devlet destekli esnaf ve kobi kredilerine başvuru süreci başladı

Kıbrıs Türk Kooperatif  Bankası’nın  (Koopbank)  esnaf ve hizmet sektörü ile KOBİ’ler için yapılanma ve iş geliştirmeye yönelik faiz destekli kredi programlarına başvuru süreci dün  başladı.

Koopbank’ın devlet destekli esnaf ve kobi kredilerine başvuru süreci başladı

Kıbrıs Türk Kooperatif  Bankası’nın  (Koopbank)  esnaf ve hizmet sektörü ile KOBİ’ler için yapılanma ve iş geliştirmeye yönelik faiz destekli kredi programlarına başvuru süreci dün  başladı.

22 Mayıs 2018 Salı 14:01
Koopbank’ın devlet destekli esnaf ve kobi kredilerine başvuru süreci başladı

Kıbrıs Türk Kooperatif  Bankası’nın  (Koopbank)  esnaf ve hizmet sektörü ile KOBİ’ler için yapılanma ve iş geliştirmeye yönelik faiz destekli kredi programlarına başvuru süreci dün  başladı.

Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre,  “Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi”nin faiz oranının % 50’si, “İş Geliştirme Faiz Destekli Kredi”nin  % 60’ı devlet tarafından karşılanacak. Kredilerde taksitler ilk 3 ay ödemesiz olarak kullandırılacak. 

Açıklamada,  kredi programlarının esnaf ve KOBİ’lerin elini güçlendireceği ifade edilerek,  işletmelerin orta vadeli finansman ihtiyacının karşılanması suretiyle küçük ölçekli işletmelerin gelişmesi ve bu yolla KKTC ekonomisine ivme kazandırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na ait olan kredi programının , finansal desteği T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından sağlanırken,  program KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) tarafından yürütülüyor. 

ESNAF VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI 

“Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı”nda üst limit ilk kez kredi kullanacaklar için 80 bin TL olarak belirlenirken, daha  önce bu programdan yararlanmış olup taksitlerini düzenli ödeyen ve kredi kapanış tarihi sonrasında 24 ay geçen işletmeler için  ise 100 bin TL olarak belirlendi.

 İlk 3 ay ödemesiz olarak kullandırılacak kredinin süresi en fazla 36 ay olarak açıklandı. Yıllık %16 olarak belirlenen kredi faiz oranının yarısı devlet tarafından karşılanacak. Devlet desteği ile vatandaşlar kredi faiz oranının yalnızca %8’lik kısmını ödeyecek. 

“KOBİ YAPILANMA VE İŞ GELİŞTİRME FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI 

“KOBİ Yapılanma ve İş Geliştirme Faiz Destekli Kredi Programı”nda ise imalatçı işletmelere yönelik üst limit 100 bin TL, hak ediş usulü yatırım kredisi olarak ise 200 bin TL  olarak belirlendi. 

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Yine ilk 3 ay ödemesiz olarak kullandırılacak kredinin süresi ise ödemesiz dönem dahil en fazla 48 ay olacak. “KOBİ Yapılanma ve İş Geliştirme Faiz Destekli Kredi Programı”  çerçevesinde kredi faiz oranında uygulanacak devlet desteği ise % 60 olacak 

Vatandaşlar kredi faiz oranının yalnızca % 6.4’lük kısmını ödeyecek. Proje tespitinde KKTC Kalkınma Bankası’nın benzeri yatırımlar için kullandığı pursantaj tabloların esas alınacak.

Program çerçevesinde “Esnafa ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Programlardan” ilk kez faydalanacak olan işletmelere azami  80 bin TL kredi  kullandırılacak. 

Öte yandan “Esnafa ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli  Programlardan” daha önce faydalanan ve sorunsuz bir şekilde kredilerini tamamlamış olan işletmelere ise 100 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

“KOBİ Yapılanma ve İş Geliştirme Faiz Destekli Kredi Programı” çerçevesinde kadınların da desteklenmesi hedefleniyor. 

Söz konusu programda kadın girişimci ve iş kadınları esnaf ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren başvuru sahiplerine öncelik verilerek kaynağın %30'luk kısmının tahsis edilmesi sağlanacak.

İŞLETMELERİN ELİ RAHATLAYACAK

Açıklamada,  farklı zamanlarda üretici ve çiftçilere sağlanan devlet destekli krediler ile üretici ve çiftçiye rahat nefes alma fırsatı sunulduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 22.05.2018 18:06
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