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12 Mayıs 2017 Cuma 15:31

Koopbank Kompozisyon Yarışması Sonuçlandı

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) bu yıl ilk kez düzenlediği&nbsp; ilkokullar arası kompozisyon yarışması sonuçlandı.

Koopbank Kompozisyon Yarışması Sonuçlandı
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) bu yıl ilk kez düzenlediği  ilkokullar arası kompozisyon yarışması sonuçlandı.

Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleşen ve ilkokul 4-5. sınıf öğrencilerine yönelik “Kooperatifçilik, Tasarruf ve Hayallerim” konulu yarışmaya 126 ilkokul öğrencisi katıldı.

Yarışmanın birincisi “Küçük Küçük Birikimler ve Gerçekleşen Hayaller” isimli kompozisyonuyla Lefke İstiklal İlkokulu’ndan Dilan Öksüz, ikincisi “Arkadaşlık Kooperatifi” isimli kompozisyonuyla TED Koleji’nden Salih Tüccaroğlu, üçüncü ise “Geleceğe Emin Adımlarla Yürümek” isimli kompozisyonuyla Vadili İlkokulu’ndan Fatma Kenanoğlu oldu.

TED Koleji’nden Eda Demirbaş’ın “Kıbrıs Patatesinin Öyküsü”, Gelibolu ilkokulu’ndan Medine Göz’ün “Hayal Dünyam” ve Çamlıbel Aysun İlkokulu’ndan Bekir Korkmaz’ın “Damla Damla Hayallerim” isimli kompozisyonlarıyla mansiyon ödülü aldığı yarışmada, TED Koleji’nden Demir Güven “Kooperatif” isimli kompozisyonuyla ve Lefke İstiklal İlkokulu’ndan Nehir Karadağlı “Küçük Birikimler” isimli kompozisyonuyla Koopbank Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Kooperatifçilik ve tasarruf bilinci kazandırmayı hedefleyen yarışmaya katılan kompozisyonlar Eğitim Denetmeni Esen Bahadır, Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, Edebiyat Öğretmeni Yelda Ekin Tel ve Koopbank Basın Halkla İlişkiler Bölümü’nden Oshan Sabırlı tarafından değerlendirildi.

Kurulun, çocukların dil kullanımı, konuya hakimiyetini, yaratıcı düşünce ile kendilerini ifade etme biçimlerini göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptığı kaydedildi.

Kompozisyon yarışmasına katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası verilecek.

Yarışma birincisi dizüstü bilgisayar, ikinci tablet, üçüncü ise dijital fotoğraf makinesi sahibi oldu.

Koopbank tarafından yapılan açıklamada, ödül töreninin ilerleyen günlerde yapılacağı kaydedildi.

Ödül töreninde, dereceye giren tüm okullara ve kazanan yarışmacılara plaket takdim edilecek.

(DOĞ/GUR)

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