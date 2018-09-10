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Koopbank’a 59. Yılında Yeni Bina

KOOPBANK, 59. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLARKEN YENİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINI HİZMETE AÇTI

Koopbank’a 59. Yılında Yeni Bina

KOOPBANK, 59. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLARKEN YENİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINI HİZMETE AÇTI

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:16
Koopbank’a 59. Yılında Yeni Bina
KOOPBANK, 59. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLARKEN YENİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINI HİZMETE AÇTI
Lefkoşa, 10 Eylül 18 (.): Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 59. kuruluş yıl dönümünü kutlarken yeni genel müdürlük binasını hizmete açtı.

Telekomünikasyon Dairesi yanındaki yeni binanın açılışı nedeniyle bu akşam düzenlenen törende, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, Koopbank personeli ve davetliler hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende sırasıyla, Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Oya Öznergiz ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Koopbank’ı tanıtıcı sinevizyon gösterimi yapıldı ve bina açılışı gerçekleştirildi.
ATAMAN
Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, 59. kuruluş yıl dönümlerinde merkez binasını hizmete koyarak hayallerini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu dönüm noktasında hayalimizi gerçekleştirmemize katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Yeni binada verilecek hizmetleri anlatan Ataman, 9 Eylül 1959’da 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla kurulan bankanın, bugün ülke bankacılık sektörü içinde büyük finansal kuruluş olma özelliğini sürdürdüğünü vurguladı.
Ataman, bankanın 6.5 milyar TL’ye ulaşan bilanço büyüklüğü, 400 milyon TL’ye yaklaşan öz kaynakları ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin ortada olduğunu kaydetti.
Ekonomik sorunların yaşandığı bu süreçte de Koopbank’ın her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yapmaktan imtina etmeyeceğini belirten Ataman, kriz döneminde müşterilerine sağladıkları kolaylıklara örnekler verdi.
Genel Müdür Ataman, Kıbrıs adasında artık tek bir Kooperatif Merkez Bankası kaldığına, onun da kendileri olduğuna işaret ederek, Güneydeki kooperatif sisteminin iyi yönetilemediğini ve sonuçta güneydeki Kooperatif Merkez Bankası’nın kapatıldığını kaydederek, zaman zaman belirli zafiyetlerin KKTC’deki kooperatiflerde de yaşandığını, hatta zayıflatılmak istendiğini gördüklerini ancak halkın azimle Koopbank’a sahip çıktığını vurguladı.
ÖZNERGİZ
Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Oya Öznergiz, Koopbank’ın emeğin birikimin vücut bulmuş hali olduğuna işaret ederek, “Koopbank 59. yılında genel müdürlük binasına kavuşurken bir bankanın çok ötesinde hizmet verdiğini kanıtladı” dedi.
Küresel ekonomik krize rağmen ülkenin lider bankası olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Öznergiz, dayanışma kültüründen aldıkları güçle her zaman halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Öznergiz, yapılacak daha çok iş olduğunu ve daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, bugünlere gelinmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
NAMİ
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise konuşmasında Koopbank’ın 59. yılında gurur verici bir binaya kavuşmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, “Koopbank güçlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla ülkenin gözbebeği hak ederek bugünlere geldi” dedi.
İçinde bulunulan zor günlerin ne ilk ne de son olduğuna dikkati çeken Nami, önemli olanın bu zor dönemlerin üstesinden gelecek iradeyi ortaya koymak olduğunu söyledi.
Nami, yapılan tüm çalışmaların bugünden daha güzel günleri gelecek nesillere bırakabilmek için olduğunu vurguladı.
(AK/GÜL)
Haber: Arzu Köprülü
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