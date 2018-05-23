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Koopbank kompozisyon yarışması sonuçlandı

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) gerçekleştirdiği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması sonuçlandı.

Koopbank kompozisyon yarışması sonuçlandı

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) gerçekleştirdiği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması sonuçlandı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:53
Koopbank kompozisyon yarışması sonuçlandı

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) gerçekleştirdiği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması sonuçlandı.

Ödül töreni cuma günü, Koopbank’ın yeni Genel Müdürlük Binası’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımı ile saat 09.00’da yapılacak.

Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yapılan “Üret, Tanıt, Kazan” konulu ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik yarışmaya 130 ilkokul öğrencisi katıldı.

Yarışmada birinciliği TED Koleji’nden Bengisu Düzgün’ün “Işıklı Kumbara” , ikinciliği Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu’ndan Gökçe Erden’in “Başarının verdiği mutluluk” ve üçüncülüğü ise Yakın Doğu İlkokulu’ndan Tansel Şık’ın “Çalış, Üret, Kazan” isimli kompozisyon aldı.

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Üç ilkokul öğrencisine mansiyon ödülünün verildiği yarışmada, dört öğrenci ise Koopbank Özel Ödülü’ne layık görüldü. Melis Erkmen (English School of Kyrenia), Ali Uyar (Polatpaşa İlkokulu) ve Meryem Aşan (Şehit Yalçın İlkokulu) mansiyon ödülü; Tuana Öztürk (TED Kuzey Kıbrıs Koleji), Leyli Babanazarova (Gelibolu İlkokulu), Fatma Şişik (Karaoğlanoğlu İlkokulu) ve Çağan Efe Kılıç (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) Koopbank Özel Ödülü aldı.

Kompozisyon yarışmasına katılan tüm öğrencilere katılım sertifikasının yanı sıra anı hediyeleri verilecek. Yarışma birincisi laptop bilgisayar, yarışma ikincisi tablet bilgisayar, yarışma üçüncüsü ise dijital fotoğraf makinesi sahibi olacak.


Ödül töreninde ayrıca kazanan tüm okullara ve kazanan yarışmacılara plaket takdim edilecek.

KOOPERATİFÇİLİK, TASARRUF VE HAYALLER

İlkokul öğrencilerinin üretim, tanıtım ve kazancı kompozisyonlarına yansıttığı yarışmada, üretim bilincinin ilkokullar arasında yerleşmesi hedeflendi. 

Yarışmaya katılan kompozisyonlar, seçici kurul üyeleri Eğitim Denetmeni Esen Bahadır, Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, yazar Ayşen Dağlı ve Koopbank Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden Oshan Sabırlı tarafından değerlendirildi.

Kurul, çocukların dil kullanımı, konuya hakimiyet, yaratıcı düşünce ile birlikte kendilerini ifade etme biçimlerini göz önünde bulundurarak en başarılı bulduğu kompozisyonları sıraladı. 







 

Son Güncelleme: 23.05.2018 18:58
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