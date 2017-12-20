KOOPBANK DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ’NÜ KUTLUYOR

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününü kutluyor. Kıbrıs’ta 100 yılı aşkın bir tarihi olan kooperatifçilik, günümüzde eğitimden, esnaf birliklerine, tarımdan hayvancılık ve çiftçiliğe, finansal alana kadar çok geniş bir yelpazede binlerce vatandaşımıza hizmet veriyor.

KALKINMAYA CİDDİ KATKI

Birleşmiş Milletlerin tahminine göre tüm dünyada 800 bini aşkın kooperatif, 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomik hayatın güçlenmesinde ciddi bir itici güç konumunda bulunuyor. Yine BM verileri çerçevesinde ekonominin birçok alanında faaliyet gösteren kooperatifler, dünya genelinde 250 milyondan fazla kişiye istihdam sağlarken, iş geliştirme olanaklarını da artırıyor.

Dünya genelinde özellikle tarım, hayvancılık, enerji, sigorta, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde önemli faaliyetlerde bulunan kooperatifler, sadece yerel ölçekte değil, ulusal ölçekte de kalkınmaya katkı sağlıyor.

KOOPERATİF BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNDE KOOPBANK’IN CİDDİ GÖREVİ VAR

Gün nedeni ile açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, Koopbank’ın kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının ve özellikle çiftçi ile hayvancının en büyük destekçilerinden birisi olduğuna vurgu yaptı. Koopbank’ın İştirakleri ile birlikte, toplumun her kesiminin hep yanında olduğuna dikkat çeken Ataman, ülkemizde kooperatifçiliğin gelişmesi ve kooperatif bilincinin yerleşmesinde Koopbank’ın ciddi bir misyonunun olduğuna dikkat çekti.

Ataman kooperatiflerin insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluşlar olduğunu kaydetti. Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, kooperatiflerin, ihtiyaçları en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişiler olduğunu, hem kişilerin tek başlarına yapmaya güçlerinin yetmediği işleri bir araya gelerek yapmaları sağladığını hem de toplumun kalkınmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

KOOPERATİFÇİLİĞİN ÜLKEMİZDE 100 YILI AŞKIN GEÇMİŞİ VAR

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman yaptığı açıklamada, ülkemizde kooperatifçiliğin 1909 yılına dayanan çok eski bir tarihe sahip olduğunu, o tarihten günümüze Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin ciddi bir gelişim gösterdiğini söyledi. Ataman, bugüne baktığımızda ülkemizde birçok alanda faaliyet gösteren sayıları 130’u bulan aktif kooperatifin bulunduğunu ve iki kooperatif bankası hariç kooperatiflerin 1,5 milyar TL’ye sahip bir bilanço büyüklüğüne ulaştığını sözlerine ekledi. Yaklaşan seçim sürecinde tüm siyasi partilerin kooperatifçiliğin önemini öne çıkaran açıklamalarda bulunmasının ya da kooperatifler üzerinden kaynak kullandırımının dile getirilmesinin sevindirici olduğunu belirten Ataman, dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde her geçen gün kooperatif alanında faaliyetlerin büyüyerek toplumun her kesimine hitap eder şekilde geliştiğini kaydetti. Ataman bunu ülkemizde de görmek için kooperatiflerin bir üst merkezi birliği sıfatıyla banka olarak kendilerine düşen görevi almaya hazır olduklarını ifade etti.

Koopbank’ın kooperatifçilik ile ilgili olarak Türkiye ve uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs’ı temsil ettiğine vurgu yapan Ataman, bu ay içinde Ankara’daki Türkiye Kooperatifçilik Fuarı’nda yer alan panelde ülkemizdeki “Kooperatif Bankacılığı ve Finansmana Erişim” konusunda bir sunum yaptıklarını, buna ek olarak Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) üyesi olarak Kıbrıs Türk kooperatiflerinin uluslararası arenadaki temsilcisi olduklarını belirterek, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününü ülkemizde de kutlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.