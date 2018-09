Koopbank 59 Yaşında...

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 59. kuruluş yıl dönümünü kutlarken yeni genel müdürlük binasını hizmete sokuyor.

9 Eylül 1959 tarihinde 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla kurulan banka, bugün ülke bankacılık sektörü içinde büyük finansal kuruluş olma özelliğini sürdürüyor.

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, Koopbank'ın yeni genel müdürlük binasının hizmete girmesi ve 59. kuruluş yıl dönümü nedeni ile yaptığı yazılı açıklamada, 1959'da tek şube ile kurulan bankanın, ülke geneline yaygın 20 şubesi, bilançosunun aktif büyüklüğü ve mevduat sıralamasındaki yeriyle ülkenin en büyük finansal kuruluşu olduğunu kaydetti. Açıklama şöyle:

“Koopbank’ın bankacılık sektörünün tek başına beşte birini temsil ettiğine dikkat çeken Ataman, bankanın 6.5 milyar TL’ye ulaşan bilanço büyüklüğü, 400 milyon TL’ye yaklaşan öz kaynakları ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu belirtti.

120,000’i aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü sadık bir müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Genel Müdür Kemal Ataman, bankanın Kuzey Kıbrıs’ın lider finansal kuruluşu olarak ülke insanı ile kol kola büyüdüğünü ve 59 yıldır her evin bir parçası olduğunu söyledi.

Hizmete açılacak olan yeni Genel Müdürlük binası hakkında bilgi veren Ataman, Koopbank’a yaraşan ve itibarını temsil eden bir merkeze kavuşmanın heyecanı ve gururu içinde olduklarını söyledi. Ataman, 6000 m2 alana sahip binanın kapsamlı teknolojik ve güvenlik imkânları ile donatılmış olarak bir yönetim, operasyon ve bilgi teknolojileri merkezi şeklinde faaliyet sürdüreceğini, Koopbank’ın halkından aldığı gücün bir temsiliyeti olacağını belirtti.

Koopbank’ın kuruluşundan bu yana geçen 59 yılın anlamını iyi kavrayabilmek için onun hangi misyon ve şartlarda kurulduğuna iyi bakılması gerektiğini belirten Ataman, Koopbank’ın gelişim sürecinin ülke gelişimi ile paralellik gösterdiğini vurguladı. “Bu banka ülkesinin tarihi dönemeçlerinin tümüne tanıklık etti. Onun zor zamanlarının gerektirdiği dayanışma kültürüyle yoğrulup, bu kültürü geçen yıllarla pekiştirerek günümüze taşıdı. Ülkesinde tarımdan, sanayiye, ticaretten, eğitime kadar gelişen tüm sektörlerde kilometre taşı oldu ve en önemlisi ülkesinde kazandığını sadece ülkesi ile paylaştı. Biz işte böyle dönemeçleri geçip bugün 59. kuruluş yıl dönümümüzü gururla kutluyoruz” dedi.

Koopbank’ın halkın duyduğu güveni temsil ettiğini ve bunun bir rastlantı olmadığına dikkat çeken Ataman, ülkedeki mevduatın %20’sini aşan, rakamsal olarak 6 milyar TL’nin Koopbank’a emanet edilmiş olmasının, duyulan güvenin en büyük kanıtı olduğunu belirtti. Ataman, “Yükümüz ağır, 6.5 milyarlık bir bilançoyu, 6 milyar TL’lik bir mevduatı kimsenin birikimine halel gelmeksizin yönetmek bizim görevimiz, bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmekteyiz” dedi.

Özellikle son bir aydır ülkenin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Ataman, “bir banka olarak ticari hedeflerimiz, karlılık isteğimiz mutlaka vardır, ancak yıllardır içinde yoğrulduğumuz kooperatif kültürü bizlere bunların hiçbirinin ülkemizin ve onun insanının menfaatlerinin üzerinde olmadığını aşılamıştır” dedi.

Koopbank’ın yıllardır ülkesinde kazandığını kendi insanı ile paylaşan ve sonuçta onların mutluluğuna ortak olan bir banka olduğunu vurgulayan Ataman, “ancak gün geldiğinde de onların zor anında yanlarında olmak temel erdemimizdir” dedi.

Son dönemde kurlardaki artış nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen tüm müşterileri için bankanın tarihsel misyonunun gerektirdiği gibi üzerine düşen görevi yerine getirmekten asla imtina etmeyeceğini belirten Ataman, döviz ile borçlanan müşterilerini rahatlatacak adımları atmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış olduklarını kaydetti.

Döviz kredisi olan çiftçi ve hayvancı kesimi için faiz oranlarında indirime gittiklerini belirten Ataman, sözlerine şu şekilde devam etti, “Yüksek faiz uygulayıp, ardından indirim açıklamak bizim iş yapış tarzımız hiç olmadı. Koopbank her zaman mümkün olan en makul faiz oranını en başından şeffaf olarak uygulamıştır. Bugün için yabancı para kredilerde ortalama faiz oranımız %8’dir, ki yapılan indirim ile çiftçi ve hayvancımıza uygulanan oran bu rakamın da altındadır”.

Ataman, kurların yükselmesi ile taksitlerini ödemekte zorluk çeken müşterilerini daha onlar kendilerine başvurmadan bankanın gerekli çalışmayı yapıp aramakta olduğunu ifade etti. Taksit tutarının düşürülmesi veya taksitlerin ertelenmesi sonucu oluşacak yeni vadelerde herhangi bir kısıtlamaya gitmeyeceklerini belirten Ataman, makul bir çerçevede her talebe olumlu yanıt vereceklerini ve yeniden yapılandırma işlemleri için müşterilerden herhangi bir masraf alınmayacağını söyledi.

Genel Müdür Ataman, geçen hafta itibarı ile Kıbrıs adasında artık tek bir Kooperatif Merkez Bankası kaldığına, onun da kendileri olduğuna dikkat çekti. Güneydeki kooperatif sisteminin iyi yönetilemediğini ve yüz yıllık kooperatif sisteminin durma noktasına geldiğini ve sonuçta güneydeki Kooperatif Merkez Bankası’nın kapatıldığını kaydeden Ataman, “zaman zaman belirli zafiyetlerin bizdeki kooperatiflerde de yaşandığını, hatta zayıflatılmak istendiğini görüyoruz ancak her ne olursa olsun halkımız güneydeki komşularının başaramadığını kendi kooperatif sistemlerine azimle sahip çıkarak ve bu kültürün en önemli temsilcisi olan Koopbank’a güvenerek sürdürmektedir” dedi. Koopbank’ın 59 yıllık süreç içinde olduğu gibi ülkeye ve insanına aynı kararlılık ve samimiyetle hizmet ettiğini, değer kazandırdığını belirten Ataman, sözlerine şöyle devam etti, “Güney komşularımızın ne yazık ki kaybettiği bu değerli kooperatif kültürünü bizler adamızın kuzeyinde gözümüzü sakınır gibi sakınmalıyız”.

Koopbank’ın bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spora da büyük katkı sağladığını belirten Kemal Ataman, özellikle spor kulüpleri olan Koop Spor’un ülke basketboluna renk katarak büyük başarılara imza attığını belirtti. Ataman, son üç senedir faaliyete geçirdikleri basketbol akademisi ile çocukları ve gençleri sporun içine çekmekte ciddi bir gayret gösterdiklerini ve bunda da başarı elde ettiklerini sözlerine ekledi. İlkokul çağındaki çocuklara yönelik düzenledikleri geleneksel kompozisyon yarışması ile de çocukların hayallerinin paylaşılmasına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Koopbank’ın 59 yıldır bu topraklara sahip çıkarak, halkı ile birlikte çalışıp, üreten büyük bir aile olduğunu vurgulayan Genel Müdür Ataman, şubeleri ve tüm ülkeyi saran kooperatif ağı ile her kesime, her bireye ve sektöre en üst seviyede hizmet sunulmasında görev alan, bankayı bugünlere taşıyan kooperatifçilere, bankanın geçmişteki ve bugünkü çalışanlarına ve Koopbank'a üretimini, birikimini, emeğini ve hayallerini emanet eden herkese teşekkür etti.”