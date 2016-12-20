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20 Aralık 2016 Salı 14:02

Koop-Süt İle Koop-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Koop-Süt İle Koop-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
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 Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd (Koop-Süt) ile Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Koop-Süt’ten yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesine Koop-Süt adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu ve Genel Müdür Salih Yücesoylu, Koop-Sen adına ise Genel Başkan Mehmetali Güröz ve Genel Sekreter Rifat Tuğsal imza koydu.

Toplu iş sözleşmesiyle çalışanların maaşlarına, soysal hak ve menfaatlerine yüzde 10 oranında artış getirilirken, maaş barem tablosu da yeniden güncellendi.

Koop-Süt’ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, toplu iş sözleşmesinin çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

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