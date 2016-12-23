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23 Aralık 2016 Cuma 09:00

KOOP-SEN’den Emek-İş’in CAS Çalışanlarıyla İlgili Mücadelesine Destek

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Emek-İş sendikasının CAS çalışanlarıyla ilgili mücadelesini destek belirtti.

KOOP-SEN'den Emek-İş'in CAS Çalışanlarıyla İlgili Mücadelesine Destek
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Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Emek-İş sendikasının CAS çalışanlarıyla ilgili mücadelesini destek belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Cyprus Airport Services (CAS) Yönetim Kurulu'nun çalışanların en temel hakkı olan sendika seçmek ve sendikalı olma haklarının ellerinden alınmasını ve sendika üyesi çalışanlara karşı tutunduğu tavrı kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, “Koop-Sen olarak CAS yönetiminin hedefi haline gelen çalışanların onurlu direnişini desteklerken Dev-İş'e bağlı Emek-İş’in haklı mücadelesini selamlarız” ifadesine de yer verildi.

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DestekEmek-İşKoop-sen
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