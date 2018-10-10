Koop Gaz, Tüp Gaz Fiyatını 80 TL Olarak Belirledi

YARINDAN İTİBAREN 82.5 TL'YE YÜKSELTİLDİĞİ AÇIKLANAN 10 KİLOLUK TÜP GAZIN FİYATI, KOOP GAZ'LA İSTİŞARELER SONUCU 80 TL OLARAK BELİRLENDİ ANCAK DİĞER İKİ ŞİRKETLE HENÜZ UZLAŞMA YOK

Tüp gaz fiyatlarında yarından itibaren geçerli olacağı açıklanan zam oranı, Koop Gaz'da değişti.

Bugün akşam saatlerinde 82.5 TL'ye yükseltildiği açıklanan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın, Koop Gaz tarafından 80 TL'den satılmasında uzlaşıldı.

Kararı saat 21.00 sıralarında TAK'a açıklayan Koop Gaz Müdürü Nevzat Nevzat, zamlı rakamın 80 TL olmasına karar verdiklerini söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise TAK muhabirinin sorusu üzerine diğer iki şirket olan Jet Gaz ile İnter Gaz'la bu fiyatta henüz uzlaşma sağlanmadığını onların da 80 TL'den satış kararına uymalarını ümit ettiklerini söyledi.

ZAMMIN AZALTILMASI İÇİN İSTİŞARELER

Halen 59 TL'de satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatının, yarından geçerli olmak üzere yüzde 40'a yakın zamla 59 TL’den 82.5 TL’ye yükseltildiği açıklanmış, Koop Gaz Müdürü Nevzat Nevzat, rakamın düşürülmesi için Kıbrıs Türk Petrolleri’yle istişare ettiklerini söylemişti.

Nevzat, dövizdeki ve borsalardaki artış nedeniyle, üç tüp gaz firmasının Kıbrıs Türk Petrolleri’nden sağladığı gazın fiyatında artış olduğunu ve maliyetlerin yükseldiğini belirtmişti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, rakamın düşmesi için uğraş verdiğini ancak rakamda büyük değişiklik olamayacağını ifade etmişti.