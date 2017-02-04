Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Şubat 2017 Cumartesi 08:42

Konya Sanayi Odası Ktso’yu Ziyaret Etti

Memiş Kütükçü başkanlığındaki Konya Sanayi Odası heyeti,&nbsp; dün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

Konya Sanayi Odası Ktso'yu Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 4 Şuıbat 17 (.): Memiş Kütükçü başkanlığındaki Konya Sanayi Odası heyeti,  dün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Memiş Kütükçü, 86 kişilik bir heyetle Kuzey Kıbrıs’a geldiklerini ifade ederek, burada bulundukları süre zarfında çeşitli ziyaretlerde bulunarak bilgi alacaklarını söyledi.

KTSO Başkanı Ali Çıralı, konuk heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs ekonomisi ve sanayi yapısı hakkında bilgi verdi.

Ziyarette karşılıklı anı plaketleri verildi.

(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Şubat Dünya Kanser Günü… 4 Şubat Dünya Kanser Günü…
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Arpalık Şehitleri Ve Nalbantoğlu’nu Andı Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Arpalık Şehitleri...
Polisiye Olaylar... Polisiye Olaylar...
MORMENEKŞELİ TEVFİDE NİNE 101 YAŞINDA VEDA ETTİ MORMENEKŞELİ TEVFİDE NİNE 101 YAŞINDA VEDA ETTİ
Şüpheli Davranışları Tutuklattı Şüpheli Davranışları Tutuklattı
CANTAŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜ CANTAŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

4 Şubat Dünya Kanser Günü…
Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 2030 yılında dünyada kanser vakalarının sayısının&nbsp;...

Haberi Oku