Kontrolsüz şerit Değişimi Kazaya Neden Oldu

Kaza Lefkoaş-Girne Anayolu’nun 10 ve 11’inci kilometrelerinde JS 118 plakalı araç sürücüsü 32 yaşındaki Medat Yılmaz’ın Ayşe Bayal yönetimindeki NL 896 plakalı aracın sol şeritte önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Kazada çarpmanın etkisiyle Ayşe Bayal yönetimindeki NL 896 plakalı araç, aydınlatma direklerini de devirerek karşı şeride geçti.Kazada her iki sürücü de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördükleri ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.Öte yandan JS 118 plakalı araçta 5 bin TL, NL 896 plakalı araçta 13 bin TL ve Karayolları Dairesi’ne bağlı aydınlatma direkleri ve tabelada 10 bin TL maddi hasar meydana geldi.