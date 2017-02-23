Kontrolden Çıkan Araç, Önce Dağıttı Sonra Tarlaya Uçtu...

Ahmet Abdullah Betsan’ın kullanımındaki ML 213 plakalı Mercedes marka araç, direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkıp çöp konteynırına ve park halindeki yol kenarında bulunan Temel Katırcı’ya ait HV 771 plakalı van araca çaptı. Hızını alamayan araç, 120 metre daha ilerledikten sonra, yolun sağından çıkıp tarlaya uçtu.

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