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23 Şubat 2017 Perşembe 06:20

Kontrolden Çıkan Araç, Önce Dağıttı Sonra Tarlaya Uçtu...

Tuzla’da dün sabah kontrolden çıkan araç, çöp konteynırına ve park halindeki Van araca çarptıktan sonra tarlaya uçtu.

Kontrolden Çıkan Araç, Önce Dağıttı Sonra Tarlaya Uçtu...
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 Tuzla’da dün sabah kontrolden çıkan araç, çöp konteynırına ve park halindeki Van araca çarptıktan sonra tarlaya uçtu.

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla köyünde dün sabah meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki Ahmet Abdullah Betsan yaralandı.

Ahmet Abdullah Betsan’ın kullanımındaki ML 213 plakalı Mercedes marka araç, direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkıp çöp konteynırına ve park halindeki yol kenarında bulunan Temel Katırcı’ya ait HV 771 plakalı van araca çaptı. Hızını alamayan araç, 120 metre daha ilerledikten sonra, yolun sağından çıkıp tarlaya uçtu.

Görenlerin büyük korku yaşadığı trafik kazası, dün sabah saat 06.00’da, Tuzla Yolu üzerinde bulunan Max Power Karting karşısında meydana geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Abdullah Betsan, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Betsan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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