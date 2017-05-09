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09 Mayıs 2017 Salı 17:16

KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE TOPLANIYOR

KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE TOPLANIYOR
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KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE TOPLANIYOR
KKTC Üniversiteleri tanıtım konsorsiyumu 125.toplantısını T.C Büyükelçiliği Yardım Heyeti Konsorsiyum Başkanımız Sn. Yasin Saatçi başkanlığında GAÜ, YDÜ, GÜ, KAÜ, İTÜ, ODTÜ, DAÜ, LAÜ, ve UKÜ üniversitelerinin temsilcilerinin katılımıyla Kıbrıs İlim Üniversitesinde yapacak.
23 Mayıs 2017 saat 10:00 da gerçekleştirilecek olan toplantıda bu yıl şimdiye kadar katılınılan üçüncü ülkeler ve Türkiye tanıtım fuarlarının bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra önümüzdeki aylarda katılınması planlana fuarlarla ilgili konular gündeme alınacak.
Önümüzdeki yılda katılınacak fuarlarla ilgili ilk görüşmelerin de yapılacağı bu toplantı sonrasında studyinnorthcyprus web sayfasının nasıl geliştirilebileceği ve daha aktif hale getirilebileceği ile ilgili görüşmelerde bulunulacak.


 
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